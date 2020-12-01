Польские мусульмане издали календарь на 2021 год с "российским" Крымом

В Польше мусульмане выдали календарь с мечетями Крыма / Mzr.pl

Религиозное объединение мусульман Польши вляпалось в громкий скандал из-за календаря на 2021 год, в котором мечети украинского Крыма обозначили территориями России-оккупанта. Организацию призвали разобраться с этой ситуацией и изъять из обращения напечатанный тираж, а также цифровую версию календаря.

Электронная версия календаря размещена на официальном сайте объединения, которое является центральной организацией мусульман Польши.

На календарь уже пожаловались председателю объединения мусульман Польши.

Член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов направил письмо Томашу Миськевичу с требованием удалить календарь с сайта объединения и изъять из оборота напечатанные копии. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

"Искренне надеюсь, что это нецелевое действие, акт неинформированного редактора, который издательство просто пропустило в спешке. Я направляю запрос на разъяснение в высший мусульманский колледж",– написал он.

Скандальный календарь польских мусульман / скриншот из сайта mzr.pl

Скандальный календарь польских мусульман / скриншот из сайта mzr.pl

Скандальный календарь польских мусульман / скриншот из сайта mzr.pl

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