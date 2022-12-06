"Попытка №3": террористу-неудачнику Гиркину не дают воевать в Украине

Игорь Гиркин всячески пытается попасть на фронт, но его попытки не увенчались успехом.

Террористу-неудачнику Гиркину не дают воевать в Украине / t.me/kazansky2017

Российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), который якобы пошел в один из добровольческих батальонов РФ для войны против Украины, внезапно вернули в Москву.

По словам Стрелкова, причиной его возвращения стали странные действия со стороны руководства. Сначала его вроде как зачислили в одно из подразделений "народной милиции ДНР", а потом неожиданно выяснилось, что в списках личного состава его имени нет.

"До меня неофициально довели информацию, что несогласованное зачисление в состав Народной милиции вызвало недовольство вышестоящего командования, но заверили, что этот вопрос будет со временем улажен, а пока я буду выполнять обязанности начальника штаба формируемого батальона, формально состоя в должности рядового, что меня вполне устраивало. После довольно длительного пребывания на военном полигоне я убыл с группой бойцов в район расположения основных сил под Сватово. А в конце ноября я с некоторым недоумением выяснил, что не числюсь в списках личного состава", - пишет Стрелков.

"Если бы со мной что-либо случилось, то это было бы представлено исключительно самодеятельностью авантюриста Гиркина", — добавил террорист.

Также он отметил, что сейчас находится в Москве.

"Попытка № 3 принять непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров (их теперь в сводках МО именуют некими "боевиками") не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому", - сообщил террорист-неудачник.

Ранее сообщалось, что Гиркин не выходит на связь с 10 октября. Российские пропагандисты утверждают, что он якобы ушел воевать "в один из добровольческих батальонов".

Напомним, Гиркин заявил о том, что причина военных неудач РФ заключается в профнепригодности части российских военачальников.

"Самое важное. Драка за власть вышла на поверхность. Кадыров (при поддержке Пригожина) атаковал генерала Лапина за сдачу Лимана (хотя вина последнего, вполне вероятно, лишь в том, что он не ладит с самим Кадыровым, так как Лапин за оборону Лимана изначально не отвечал — его части были направлены на помощь с другого участка фронта и к тому же направлены слишком поздно)", - жаловался российский террорист.

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