"Пошел на х*й, Эрдоган": между Турцией и Грецией разразился скандал

В МИД Турции заявили о недопустимости оскорблений в адрес политиков / aa.com.tr

В Министерстве иностранных дел Турции решили вызвать посла Греции по причине оскорбительного заголовка в одном из греческих таблоидов в адрес президента Турецкой республики Рэджепа Эрдогана.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

В частности, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сделал заявление о том, что внешнеполитическое ведомство уже дало жесткий ответ послу Греции Михаэлю-Кристосу Диамессису из-за нецензурного заголовка в греческой газете Демократия, в которой затронули персону Эрдогана.

Чавушоглу отметил, что пресса может допускать жесткую критику политиков, однако это не говорит о возможности применения оскорбительной лексики.

Издание отмечает, что греческая газета, которая, по сути, является лишь таблоидом, написала заголовок одной из своих статей на турецком. Фраза Siktir git, Mr. Erdogan фактически переводится на русский язык как "Пошел на х*й, господин Эрдоган".

Скандальная первая полоса газеты Демократия / eurointegration.com.ua

Определенный сегмент турецких медиаресурсов решил не публиковать часть скандального заголовка, показав лишь изображение первой полосы газеты Демократия.

Примечательно, официальные Афины осудили авторов статьи за оскорбительный заголовок.

Подчеркивается, что между Грецией и Турцией были определенные конфликты по поводу углеводородных ресурсов в регионе. В августе дипломатические отношения Анкары и Афин вновь накалились из-за отправки Турцией судна Oruc Reis с целью изучения вопроса разработки добычи нефти и газа в спорных территориальных водах Средиземного моря.Читайте также"Повод для войны": между Грецией и Турцией обострилась ситуация - эксперт