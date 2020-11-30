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Появились подробности перелома ноги у Байдена

30 ноября 2020, 09:53

Байдена заметили хромающим, когда он выходил из кабинета врача, чтобы направиться на КТ, при этом он не использовал костыль.

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Появились подробности перелома ноги у Байдена / Reuters

Победитель президентских выборов в США Джо Байден сломал ногу во время игры с собакой. Хотя переломы костей в пожилом возрасте вызывают опасения, 78-летний политик легко отделался.

Как сообщает Sky News, костыли и вспомогательные приспособления Байдену не нужны. Демократ посетил ортопеда в Ньюарке (штат Делавэр) в воскресенье днем ​​после перенесенной накануне травмы. Изначально офис Байдена объявил, что политик собирается пройти обследование у ортопеда "из предосторожности" после того, как он вывихнул лодыжку, играя с собакой.

Первоначальный рентгеновский снимок не выявил явных переломов, но медицинский персонал заказал более детальную компьютерную томографию. По результатам КТ у Байдена были обнаружены крошечные переломы двух маленьких костей в середине его правой стопы, сообщил его врач Кевин О'Коннор.

"Ожидается, что ему, вероятно, потребуется специальная обувь для восстановления стопы после перелома в течение нескольких недель", - добавил О'Коннор.

Кроме того, Джо Байдена заметили хромающим, когда он выходил из кабинета врача, чтобы направиться на КТ, при этом он не использовал костыль или иное приспособление для ходьбы.

В маске и повседневной одежде он, казалось, пребывал в хорошем настроении, помахав собравшимся репортерам.

СМИ уточнили, что победитель президентской гонки играл со своей собакой по кличке Мейджор, когда получил травму. Мейджор был взят из приюта в 2018 году, и ожидается, что в январе следующего года он вместе со своим хозяином поселится в Белом доме.

У семьи Байденов есть еще одна собака, Чамп (тоже немецкая овчарка, сообщает CNN), и они сказали, что планируют завести также и кота. Отметим, последний раз в резиденции президента США в Вашингтоне питомец из семейства кошачьих разгуливал во время президентства Джорджа Буша в 2001-2009 годах.

Добавим, действующий президент США Дональд Трамп уже отреагировал на травму Байдена и пожелал демократу скорого выздоровления.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

  • 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
  • 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.
  • По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

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