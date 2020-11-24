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Появилось видео, как корабль РФ Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон Маккейн

24 ноября 2020, 21:47

Инцидент произошел в российских территориальных водах.

корабль
Появилось видео, на котором российский корабль вытесняет эсминец США / фото: Думская

Российское военное ведомство опубликовало видео, на котором большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон Маккейн из территориальных вод РФ в заливе Петра Великого.

Видео опубликовано в YouTube. О происшествии сообщили в министерстве обороны РФ.

Российская сторона утверждает, что эсминец вторгся в территориальные воды РФ в Японском море. Его остановил большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов, пригрозив судну тараном. После предостережения Джон Маккейн сразу вышел в нейтральные воды.

Отреагировали на происшествие и в США. В Вашингтоне заявили, что американский эскадренный миноносец Джон Маккейн не нарушал российскую границу на юге Приморского края. Экипаж корабля проводил операцию по обеспечению свободы судоходства. В его зону ответственности входит западная часть Тихого и восточная часть Индийского океанов.

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Санкции против России

  • Минфин США 19 ноября внес две российские компании в список санкций по КНДР. Как отметили в американском Минфине, компании "были вовлечены, способствовали или несут ответственность за экспорт принудительной рабочей силы из Северной Кореи".

  • 12 октября главы МИД Европейского Союза одобрили предложение Франции и Германии по санкциям в отношении российских чиновников и организаций, обвиненных в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

  • В Администрации США решили включить в список санкций против России Центральный научно-исследовательский институт химии и механики за разработку и распространение вирусного программного обеспечения Triton.

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