Лишение свободы до 21 года: в РФ осудили "самую красивую террористку" - детали

Основное:
- В РФ осудили бывшую сотрудницу администрации Белгородской области
- Шинкарук обвиняют в подготовке теракта якобы по приказам "кураторов из Украины"
- Женщина свою вину не признала
В стране-агрессоре России Викторию Шинкарук, бывшую сотрудницу администрации Белгородской области, приговорили к 21 году колонии за подготовку теракта якобы по приказам "кураторов из Украины". Об этом сообщают росСМИ.
Кроме срока в колонии суд назначил Шинкарук штраф в размере 1,5 млн рублей.
Сообщника Шинкарук, слесаря Александра Холодкова суд приговорил к аналогичному сроку - 21 год заключения со штрафом в размере 1,5 млн рублей. Первые пять лет он должен отбывать в тюрьме, остальные - в колонии особого режима.
Виктория Шинкарук обвиняется в том, что получила на карту от своего бывшего мужа Евгения Киселя более 100 тысяч рублей и поместила деньги в тайник. Средства якобы предназначались для осуществления диверсий.
Девушка свою вину не признала, заявив, что передавала деньги по просьбе своего мужа и ни о каких готовящихся терактах не знала.
Между тем в росСМИ Викторию Шинкарук называют "самой красивой террористкой".
Спецоперации ГУР и СБУ на территории РФ - последние новости
Как писал Главред, 17 декабря в России в результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. В СМИ писали, что подрыв российского генерала является спецоперацией Службы безопасности Украины.
12 декабря в Подмосковье в Кузьминском лесопарке ликвидировали заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаила Шатского. Шатский занимался модернизацией российских крылатых ракет X-59 до уровня X-69, а также внедрял новые БПЛА.
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