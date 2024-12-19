Лишение свободы до 21 года: в РФ осудили "самую красивую террористку" - детали

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области не признала свою вину.

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Шинкарук не признала свою вину / Коллаж: Главред, фото росЗмы

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В РФ осудили бывшую сотрудницу администрации Белгородской области

Шинкарук обвиняют в подготовке теракта якобы по приказам "кураторов из Украины"

Женщина свою вину не признала

В стране-агрессоре России Викторию Шинкарук, бывшую сотрудницу администрации Белгородской области, приговорили к 21 году колонии за подготовку теракта якобы по приказам "кураторов из Украины". Об этом сообщают росСМИ.

Кроме срока в колонии суд назначил Шинкарук штраф в размере 1,5 млн рублей.

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Сообщника Шинкарук, слесаря Александра Холодкова суд приговорил к аналогичному сроку - 21 год заключения со штрафом в размере 1,5 млн рублей. Первые пять лет он должен отбывать в тюрьме, остальные - в колонии особого режима.

Виктория Шинкарук обвиняется в том, что получила на карту от своего бывшего мужа Евгения Киселя более 100 тысяч рублей и поместила деньги в тайник. Средства якобы предназначались для осуществления диверсий.

Девушка свою вину не признала, заявив, что передавала деньги по просьбе своего мужа и ни о каких готовящихся терактах не знала.

Между тем в росСМИ Викторию Шинкарук называют "самой красивой террористкой".

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