Борис Грызлов заявил о "преданности" России Минску / Кремль

Во время сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы представитель России Борис Грызлов заявил о преданности России Минским соглашениям отвечая на вопрос об инициативе о признании "ЛНДР", сообщает Telegram украинской делегации в ТКГ.

По словам Грызлова, инициатива о признании "ЛДНР" поступила лишь от 11 депутатов, даже не от самой фракции. В то же время Российская Федерация, якобы, подчеркивает свою преданность минским договоренностям в целом.

Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский 10 декабря рассказал о том, что в Киеве изучают два сценария дальнейших переговоров по Донбассу: подключение к процессу США и проведение прямых переговоров с российским главой государства Владимиром Путиным. На Западе такой диалог поддерживают.

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15 декабря Зеленский провел встречи с канцлером ФРГ Шольцем и президентом Франции Макроном. Лидеры стран договорились продолжить диалог по Донбассу в рамках нормандского формата и приложить усилия к выполнению парижских договоренностей 2019 года. Также они призвали Россию к конструктивным переговорам.

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Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Москва может согласиться на новую встречу в рамках "Нормандии" в том случае, если Украина якобы пойдет на реализацию Минских соглашений.

Руководитель ОП Андрей Ермак говорил, что Украина уже направила странам-партнерам пошаговый план Киева по Донбассу. Кроме того, он добавил, что США уже приняли решение подключиться к диалогу об урегулировании конфликта. Также готова помочь Турция. Проводятся консультации с Великобританией.

Президент Зеленский подчеркнул, что план Киева по Донбассу был отправлен США, Франции, Германии и России. По его мнению, механизм можно запустить при помощи Парижа, Берлина и Вашингтона.

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