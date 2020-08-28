Премьер-министр Японии ушел в отставку

Синдзо Абэ трижды брал выходной по состоянию здоровья в августе/ фото: News.cn

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение подать в отставку. Причиной данного решения стали проблемы со здоровьем.

Об этом он заявил на пресс-конференции 28 августа, передает агентство "Киодо".

65-летний политик объяснил свою отставку обострением язвенного колита и необходимостью лечения.

"Язвенный колит вернулся. Нужно продолжить лечение в течение какого-то времени", – сказал Абэ.

Политик подчеркнул, что болезнь мешает "принимать правильные решения", следовательно, ему стало сложно выполнять обязанности премьера.

"Сожалею, что ухожу, не решив вопрос подписания мирного договора с Россией", - заявил Синдзо Абэ.

Телеканал NHK уточняет, что премьер-министр Японии уже трижды брал выходной по состоянию здоровья в августе. Кроме того, за последние две недели он дважды был в больнице, где проходил обследования.

В 2007 году у Синдзо Абэ уже были проблемы со здоровьем. Он попал в больницу с проблемами с кишечником. Сообщалось, что у Абэ язвенный колит.

На второй срок Абэ заступил в 2012 году. Тогда он сказал, что победил заболевание с помощью нового лекарства.

Отметим, что, по данным Japan Times, в августе 2020 уровень одобрения кабинета Абэ на фоне пандемии коронавируса приблизился к рекордно низкому уровню. Как свидетельствует опрос Jiji Press, 14 августа он составил 32,7%, что стало вторым минимальным значением с декабря 2012 года. 59,6% респондентов не поддерживают мер кабинета Абэ по борьбе с коронавирусом.

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