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Президент Армении открестился от соглашения с Путиным и Алиевым по Карабаху

10 ноября 2020, 08:28

Армен Саргсян заверил, что не принимал участия ни в каких переговорах по Карабаху.

Саргсян
Саргсян заявил, что узнал о договоренностях по Карабаху из СМИ / Фото: president.am

Президент Армении Армен Саргсян заявил, что узнал из прессы о подписании договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ подписали глава Кремля Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян. Он отметил, что с ним не проводили консультации, как с президентом.

"Я не принимал участия ни в каких переговорах. Урегулирование карабахского конфликта - дело государственной важности. Любой шаг, действие, любое решение, касающееся жизненно важных интересов безопасности и прав Армении, Арцаха и всего армянского народа, особенно подписание документа, должны стать предметом всесторонних консультаций и обсуждений", - заявил Саргсян на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что немедленно инициирует политические консультации, чтобы как можно скорее "согласовать решения, вытекающие из нашей повестки дня по защите национальных интересов".

Саргсян добавил, что надеется, что этот вопрос будет решен в течении 10 дней.

Сообщение президента Армении / скриншот с переводом Фейсбука

Ситуация в Армении – о чем сообщалось ранее:

  • Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. После подписания документа в Ереване начались массовые беспорядки.
  • Тысячи протестующих ворвались в здание правительства Армении и начали разбивать там мебель и технику. Кроме того, возмущенная толпа избила спикера Арарата Мирзояна. На данный момент он находится в больнице.
  • Оппозиционные фракции пытаются созвать внеочередное заседание парламента Армении и отменить решение о перемирии. Также оппозиция намерена отправить в отставку премьера Никола Пашиняна.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате ночного погрома в его резиденци оттуда были украдены компьютер, часы и парфюмерия.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

27 сентября вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.

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