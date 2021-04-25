Президент Армении принял отставку правительства Пашиняна

Армен Саркисян принял техническую отставку правительства Пашиняна / Пресс-служба президента Армении

В воскресенье, 25 апреля, президент Армении Армен Саркисян принял техническую отставку правительства, о которой объявил ранее премьер-министр Никол Пашинян.

"На основании статьи 130 конституции принимаю отставку правительства", - гласит указ, опубликованный в воскресенье на сайте главы армянского государства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее в воскресенье объявил, что подает в отставку для проведения в республике досрочных парламентских выборов 20 июня.

Пашинян добавил, что согласно законам и конституции, до проведения досрочных выборов будет в полном объеме исполнять обязанности премьера.

Вслед за Пашиняном в рамках технической процедуры ушло в отставку и правительство страны. Глава кабмина добавил, что выступит кандидатом на пост главы правительства от партии "Гражданский договор" на досрочных выборах.

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