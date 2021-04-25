Президент Армении принял отставку правительства Пашиняна

До выборов Никол Пашинян продолжит исполнять обязанности главы кабмина.
В воскресенье, 25 апреля, президент Армении Армен Саркисян принял техническую отставку правительства, о которой объявил ранее премьер-министр Никол Пашинян.
"На основании статьи 130 конституции принимаю отставку правительства", - гласит указ, опубликованный в воскресенье на сайте главы армянского государства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее в воскресенье объявил, что подает в отставку для проведения в республике досрочных парламентских выборов 20 июня.
Пашинян добавил, что согласно законам и конституции, до проведения досрочных выборов будет в полном объеме исполнять обязанности премьера.
Вслед за Пашиняном в рамках технической процедуры ушло в отставку и правительство страны. Глава кабмина добавил, что выступит кандидатом на пост главы правительства от партии "Гражданский договор" на досрочных выборах.
Политический кризис в Армении – о чем сообщалось ранее:
- В Армении политический кризис начался в ноябре 2020 года после того, как армянская сторона подписала соглашение о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Многие в Армении восприняли такой шаг, как капитуляцию.
- В центре Еревана вспыхнули протесты. Оппозиционные партии потребовали отказа от вывода войск из Карабаха, произошли стычки с полицией, было много задержанных.
- Потом протестующие потребовали, чтобы Никол Пашинян ушел с поста премьера.
- В конце февраля Генштаб Армении призвал к отставке правительства Пашиняна. Премьер назвал шаг Генштаба попыткой военного переворота.
- 28 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что в апреле нынешнего года покинет свой пост.