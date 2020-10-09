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Президент Кыргызстана заявил о готовности уйти в отставку и назвал условие

9 октября 2020, 07:01

Жээнбеков считает, что "политическая ситуация в стране достигла критической точки".

Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков / Фото president.kg

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности уйти в отставку.

Об этом говорится в его официальном заявлении, опубликованном на сайте главы государства.

Жээнбеков считает, что "политическая ситуация в стране достигла критической точки". Президент заявил, что покинет свой пост "после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти".

"Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти, и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики", – говорится в заявлении.

Президент Кыргызстана подчеркнул, что намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения.

"Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества", - добавил он.

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Протесты в Бишкеке - что было ранее:

  • В республике Кыргызстан 4 октября состоялись выборы в Жогорку Кенеш (киргизский парламент). По предварительным итогам выборов, в главный законодательный орган власти страны прошли четыре политические силы – Мекеним Кыргызстан – 23,9%, Биримдик – 24,5%, Кыргызстан – 8,7% и Бутун Кыргызстан – 7,1% голосов.
  • Представители оппозиции выступили против результатов голосования и вывели людей на улицы. На акции протеста вышли несколько тысяч человек. На площади Ала-Тоо вечером 5 октября начался разгон митингующих. Милиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
  • В результате протестов после парламентских выборов в столице Кыргызстана Бишкеке скончался один человек, еще 590 пострадали.
  • В ночь на 6 октября митингующие направились в СИЗО Госкомитета нацбезопасности и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева.
  • 6 октября президент Киргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности вести переговоры с оппозицией.
  • На фоне кризиса подали в отставку премьер-министр страны Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастан Джумабеков.
  • Центральная избирательная комиссия приняла решение о непризнании выборов в парламент состоявшимися.

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