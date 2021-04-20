Президиум партии Меркель избрал кандидата на пост канцлера / Reuters

В Германии в ночь с 19 на 20 апреля состоялось заседание президиума партии Христианско-демократический союз (ХДС). На нем поддержали кандидатуру руководителя политсилы Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера.

Заседание продолжалось много часов, и было очень напряженным. В итоге президиум ХДС убедительным большинством поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера, пишет Spiegel.

Теперь его соперник премьер-министр Баварии Маркус Зедер должен признать это и прекратить борьбу, несмотря на то, что в опросах общественного мнения он существенно опережает Лашета. Однако Меркель продавила кандидатуру последнего.

При этом у некоторых экспертов сохраняется впечатление, что реальные позиции Лашета в партии и среди сторонников консерваторов могут быть относительно шаткими.

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Сегодня вопрос должен быть вынесен на утверждение парламентской фракции ХДС/ХСС.

Армин Лашет – что о нем сообщалось ранее: