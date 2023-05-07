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Пригожин решил поменяться местами с Кадыровым в Бахмуте, чтобы "подставить" Минобороны РФ - ISW

Анна Ярославская
7 мая 2023, 09:44 обновлено 7 мая, 09:53
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Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров вероятно хотят обвинить Минобороны РФ в неудачах оккупантов в районе Бахмута Донецкой области.
Пригожин, Кадыров, Путин, Шойгу
Пригожин и Кадыров хотят обвинить Минобороны РФ в неудачах в Бахмуте / Коллаж: Главред, фото: t.me/RKadyrov_95, mil.ru

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, хотят представить Минобороны РФ и регулярные российские войска как неэффективные и создать условия для того, чтобы обвинить Минобороны в неудачах оккупантов в районе Бахмута. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Как отмечают эксперты, Пригожин пытается сохранить лицо перед российским диктатором Владимиром Путины Путиным из-за неудач "вагнеровцев" в Бахмуте и в то же время переложить ответственность на минобороны страны-агрессора.

"В решении Пригожина передать ответственность за Бахмут силам своего коллеги-силовика намеренно не упоминаются российские воздушно-десантные войска, которые уже действуют на северном и южном флангах "Вагнера" вокруг Бахмута. Это решение отражает недоверие Пригожина к российскому военному командованию, позиционирует его как независимого от российского военного истеблишмента и позволяет ему сохранить лицо, если силы "Вагнера" не смогут захватить Бахмут, и избежать повторения ситуации с захватом Соледара, когда Минобороны России взяло на себя ответственность за то, что, по словам Пригожина, было успехом "Вагнера", - говорится в отчете ISW.

видео дня

Кадыров, в свою очередь, мог бы извлечь выгоду из положительного репутационного эффекта от участия в такой громкой операции, опираясь на личную популярность Пригожина.

Переход от "Вагнера" к "Ахмату" может также создать условия для обвинения МО РФ в будущих неудачах.

Если "Ахмат" столкнется с теми же трудностями, что и "Вагнер", и не сможет полностью захватить Бахмут, Пригожин и Кадыров смогут обвинить МО РФ в том, что оно не смогло должным образом поддержать их усилия".

С другой стороны, отмечается в отчете ISW, если российское Минобороны не позволит силам "Ахмата" сменить "вагнеровцев", оба силовика и их союзники, вероятно, выдвинут предположение, что если бы российское МО поддержало их, чеченские силовики быстро захватили бы Бахмут.

Что происходит в Бахмуте

Главарь бандформирований ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 5 мая пошел на открытый конфликт с министром обороны страны-агрессора РФ Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым. Причиной послужил острый снарядный голод в рядах боевиков Вагнера.

Пригожин опубликовал видео, в котором показал ряды трупов своих наемников и буквально обматерил руководство российской регулярной армии. По его словам, нехватка боеприпасов достигает у боевиков 70%.

Также 5 мая Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области.

6 мая Пригожин заявил о том, что передаст захваченные позиции в Бахмуте Донецкой области боевикам Рамзана Кадырова. "Передача позиций" запланирована на 10 мая.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". По его словам, "вагнеровцы" выпускают более 20 тысяч снарядов в день.

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