Пролетая над гнездом Путина: флаг Украины подняли на шарах в небо возле Кремля

Флаг Украины подняли на шарах в небо возле Кремля / скриншот из видео

Флаг Украины подняли в небо на воздушных шарах. Видео инцидента было опубликовано в Сети. Акция была проведена в самом центре Москвы, неподалеку от Кремля и от квартала небоскребов Москва-Сити.

О таинственных авторах перформанса на данный момент ничего неизвестно. Равно как и о времени и об условиях съемок видео. Не говоря уже о том, как удалось осуществить инцидент под носом у российский правоохранителей и спецслужб. Поскольку центр Москвы - самая охраняемая площадь во всей России.

Напомним, 23 августа городах Украны пройдут различные мероприятия по случаю празднования Дня флага. В частности, в Киеве состоится культурно-общественная акция, посвященная празднованию 30-й годовщины независимости Украины "Обрядовий рушник", покажут фильмы "Сильнее, чем оружие", "Михаил Грушевский" в кинотеатрах сети КП "Киевкинофильм".

В субботу, 21 августа, на Воронцовском маяке в порту Одессы вывесили 18-метровый государственный флаг ко Дню независимости Украины.

Полотнище величиной 18 на 5 метров поднимается на всю высоту маяка. Флаг закрепили на верхней части маяка вдоль его стен - тут он провисит до 24 августа включительно. Его можно увидеть с Приморского бульвара, Потемкинской лестницы и пляжей города.