Эксперт рассказал, кем Кремль планирует заменить Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко / УНИАН

В случае, если белорусский президент Александр Лукашенко не сможет подавить массовые протесты, которые продолжают в стране после президентских выборов 9 августа 2020 года, в Кремле его "спишут в утиль" и "привезут на танках" в Минск бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter известный российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Если Лука не справится с подавлением протеста, Москва его спишет и привезет в Минск на танках "оппозиционера" Цепкало. Эта роль прописана для него с самого начала. Старый прием. 1956, Венгрия. Вместо палача Ракоши привезли "жертву репрессий" Кадара", — написал он.

Как утверждает эксперт сейчас в Москве "радикально и почти революционно выступает семейная парочка номенклатурных цепкал".

"Им создается легенда для следующей стадии кремлевской операции "Минский обком", когда созреет момент для управляемой ликвидации Лукашеску", — подытожил Пионтковский.

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Напомним, ранее известный эксперт и руководитель Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала заявил ‒ президент Беларуси Александр Лукашенко будет в максимально жесткой форме подавлять протесты в стране.