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В парламенте Беларуси дали оценку избиению протестующих ОМОНом и сделали заявление

11 августа 2020, 18:38

Парламент Беларуси призвал соблюдать порядок на улицах страны.

Парламент Беларуси
Парламент Беларуси поддержал действия силовиков / belarus.by

В белорусском парламенте считают, что действия силовиков против активистов на митингах – "адекватные", а протесты являются результатом попыток определенных малочисленных групп дестабилизировать ситуацию на территории государства.

Соответствующее заявление опубликовано ресурсом БелТА.

Согласно заявлению депутатов, белорусский народ не приемлет насилия – молодых людей не должны использовать для дестабилизации политической ситуации в стране. Действия силовиков, по их мнению, адекватны провокационной деятельности участников протестов.Читайте такжеЗабастовка в Беларуси: металлургический гигант останавливает работу

"Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство - обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций", - подчеркивается в заявлении парламентариев.

Напомним, в ночь с 10 на 11 августа в крупнейших городах Беларуси произошла очередная массовая акция протеста против результатов президентских выборов, на которых, согласно официальным данным, победил Александр Лукашенко. В ходе протестов произошло множество столкновений активистов с силовиками, сопровождавшихся избиениями участников протестов.Читайте такжеМассовые протесты в Беларуси: Тихановская отказалась от участия в митингах оппозиции

Оппозиция объявила в стране всеобщую забастовку, к которой присоединяются рабочие белорусских заводов, требующие честного подсчета голосов в рамках президентского избирательного процесса.

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