США опять в огне: в Атланте коп убил афроамериканца, началась вторая волна протестов

В Атланте начались протесты после убийства афроамериканца / Reuters

В США началась новая волна протестов после того, как в городе Атланта, штат Джорджия, в пятницу вечером, 12 июня, полицейский застрелил 27-летнего темнокожего мужчину Рэйшарда Брукса.

Об этом сообщает Washington Post.

По информации, в полицию поступила жалоба на мужчину, который спит в автомобиле на парковке возле кафе. Прибывшие правоохранители решили провести тест на опьянение, который показал положительный результат. Между Бруксом и прибывшими силовиками начался конфликт, в ходе которого он выхватил электрошокер и пытался убежать. Полицейский открыл огонь и ранил его. Брукс скончался в больнице после операции.

После этого на улицы города вышли активисты, которые начали жечь машины и устраивать погромы – кафе "Вэндиз", возле которого застрелили Брукса, было сожжено. Люди скандировали лозунги против полиции. Полиция применила слезоточивый газ.

В ответ на это, силовики были вынуждены применить слезоточивый газ.

Добавим, что руководство полиции Атланты уволило полицейского, который смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, но это не смогло остановить погромы.

В субботу вечером адвокаты семьи Брукс сказали, что он праздновал день рождения своей дочери в пятницу вечером.

"Г-н. Брукс был не идеален", - сказал адвокат Джастин Миллер. "Но у офицера была последняя, лучшая возможность остановить это. У него было больше всего тренировок, чтобы этого не случилось, и он этого не сделал, и это привело к смерти нашего клиента".

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