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Путин "бряцает" ядерным оружием, но у Запада угасает страх: эксперт объяснил последствия для Украины

16 апреля 2022, 01:30

На Западе действительно боятся угроз России применить ядерное оружие, ведь понимают возможные последствия. Однако ситуация уже меняется.

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На Западе боятся угроз РФ применить ядерное оружие, однако этот страх уже угасает, говорит Георгий Тука/ Reuters

Западные политики действительно боятся угроз российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие, и это не секрет.

Об этом сказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской ВГА Георгий Тука во время чата на Главреде. По его словам, западные страны не хотят такого развития событий.

"Во время работы в правительстве я много общался с американскими, британскими, европейскими профессиональными военными, и они действительно боялись, что когда-то условный Путин может прибегнуть к использованию ядерного оружия. И никто из них не хочет такого развития событий, потому что никто понятия не имеет, чем всё завершится, если ядерный удар будет нанесен", – говорит Георгий Тука.

В то же время страх стран Запада уже постепенно угасает, а это значит, что они могут принять решение поставлять в Украину больше оружия.

"Уровень этих опасений на Западе постепенно уменьшается. Уменьшение страха параллельно будет укреплять веру в победу ВСУ и приводить к наращиванию военной помощи Украине", – отмечает Тука.

В МВД Украины отметили, что ядерное оружие является последним инструментом в арсенале Москвы. Как заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, угроза России применением ядерного оружия является одним из этапов информационной войны против Украины. Российские власти разгоняют страхи ядерной атаки на всех фронтах, но пока нет сигналов, которые указывали бы на подготовку к ядерной войне.

Ранее в РФ заявляли, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия может стянуть ядерное оружие в Балтику, ведь в таком случае у Кремля станет больше официально зарегистрированных противников. Об этом написал в своем Telegram заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

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