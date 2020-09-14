Путин дал Лукашенко кредит, а белорусам совет

Россия остается приверженной всем договоренностям с Беларусью, включая по ОДКБ и Союзному государству.
В понедельник, 14 сентября, глава Кремля Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По итогам встречи российский президент заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов.
Об этом Путин заявил после встречи с Лукашенко, трансляцию вело издание RT в Youtube.
"Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов и мы это исполним", - сказал Путин.
Также он заявил, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране.
Кроме того, Россия остается приверженной всем договоренностям с Белорусью, включая по ОДКБ и Союзному государству.
Переговоры Лукашенко с Путиным - что об этом говорилось ранее:
- 14 сентября в Александр Лукашенко улетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным, которые пройдут в формате тет-а-тет.
- 13 сентября Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю источников на условиях анонимности сообщило, что Владимир Путин не верит в то, что протестующие сместят президента Беларуси Александра Лукашенко.
- 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подготовку визита Александра Лукашенко в РФ и рассказал, планируют ли в Кремле поглощение Беларуси со стороны России. "Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь", - подчеркнул Песков.
- 8 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией.
Автор: Адриана Бубновская