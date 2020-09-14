Путин дал Лукашенко кредит, а белорусам совет

Путин дале Беларуси кредит / Reuters

В понедельник, 14 сентября, глава Кремля Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По итогам встречи российский президент заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов.

Об этом Путин заявил после встречи с Лукашенко, трансляцию вело издание RT в Youtube.

"Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов и мы это исполним", - сказал Путин.

Также он заявил, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране.

Кроме того, Россия остается приверженной всем договоренностям с Белорусью, включая по ОДКБ и Союзному государству.

Переговоры Лукашенко с Путиным - что об этом говорилось ранее: