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Путин готовит масштабную мобилизацию: Ступак раскрыл, когда она состоится

Руслана Заклинская
8 декабря 2023, 16:28
Россия использует давление и психологическое воздействие, чтобы набрать солдат к мобилизации в СИЗО, колониях и среди должников.
Путин готовит масштабную мобилизацию: Ступак раскрыл, когда она состоится
Кремль планирует проведение мобилизации в РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/modmilby

По его словам, Кремль готов провести масштабную мобилизацию. Это планируют сделать после ожидаемого переизбрания Владимира Путина на пост президента России в марте 2024 года. Об этом рассказам в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"К моменту мобилизации даже сами россияне это признают, что их бросят после марта, только Путина выберут и сразу будет мобилизация. Мы понимаем, что до этого времени россиянам нужно как-то допрыгать на одной ножке, чтобы набрать людей на фронт и общую мобилизацию не проводить", - сказал военный эксперт.

По его словам, до этого часа власть использует давление на население, чтобы набрать особый состав в армию оккупантов до момента мобилизации. Набирают людей в колониях, СИЗО и тюрьмах.

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Также Россия психологически давит, привлекая к мобилизации тех, кто находится в критических ситуациях и намерен решить свои проблемы через трудоустройство в армии. Прежде всего это должники и банкроты для того, чтобы они могли отдать деньги.

"То есть, им нужно продержаться до марта, как они считают, до мобилизации, затем до конца 2024 года. Они полагают, что на выборах в США победит их кандидат", - добавил Иван Ступак.

Эксперт подчеркнул, что оккупнты рассчитывают на то, что их кандидат одержит победу на выборах в США, что поможем им на политической арене.

Ситуация в РФ

Напомним, Россия готовится к захвату Луганской и Донецкой областей до конца этого года, пренебрегая сложными погодными условиями. Путин определил эти цели, а их группировка, имеющая более 120 тысяч человек, пополняется вооружением и персоналом для выполнения задач в зимний период.

Также 8 декабря Владимир Путин объявил о своем участие в 2024 году в выборах. Центризбирком РФ утвердил продолжительность выборов на три дня - 15, 16, 17 марта, с достроковым голосованием с 25 февраля по 14 марта.

Кроме этого, издание "Проект" осуществило исследование публичных материалов, связанных с деятельностью главы Кремля, и обнаружило, что в течение последнего года Путин почти не появлялся на публике. И когда это все же происходило, он был максимально отдален.

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