Путин начал репрессии против ФСБ, которая "сливала" данные об Украине

Путин начал репрессии против ФСБ / Reuters

Владимир Путин начал репрессии против своей любимой, 5-й службы ФСБ, спустя две недели после вторжения в Украину. Руководство службы уже отправлено под домашний арест. Известно, что именно она накануне войны обеспечивала президента РФ данными о политической ситуации в Украине, пишет издание Meduza.

Что известно о 5-й службе

5-я служба (официальное название - Служба оперативной информации и международных связей) курирует связи ФСБ с зарубежными партнерами, в том числе с американскими ведомствами.

Внутри службы существует печально Департамент оперативной информации (ДОИ), который выполняет функции внешней разведки ФСБ. Такую функцию - внешнюю разведку - ФСБ получила с конца 90-х, как раз когда Путин был ее директором.

В 2004 году управление повысили в статусе, преобразовав в полноценный департамент - Департамент оперативной информации. У него появился новый руководитель - Сергей Беседа.

Вскоре офицеров ДОИ начали замечать в Беларуси, Молдове и Абхазии. Оказалось, что там их главной задачей был не классический шпионаж, а поддержка прокремлевских кандидатов на местных выборах. Но именно Украина на всем постсоветском пространстве занимала особое место в приоритетах ДОИ.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.