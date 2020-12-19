"Путин – не дьявол": архитектор из Австрии вспомнил Гитлера и объяснил строительство театра в Крыму

Руководителю бюро Coop Himmelblau оправдался из-за строительства театра в захваченном Россией Севастополе / УНИАН

Руководитель австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau Вольф Прикс, которое строит оперный театр в оккупированном РФ Севастополе, заявил, что Владимир Путин "не является дьяволом", а дискуссия вокруг данного процесса является лицемерной, так как вряд ли кто-нибудь мог отказаться от такого заказа.

Об этом он заявил изданию Süddeutsche Zeitung, комментируя критику в адрес бюро из-за строительства театра в аннексированном Россией Крыму вопреки европейским санкциям.

По мнению Прикса, он не хотел бы строить проекты для Гитлера, Сталина или "черта". Однако Путин – это не "дьявол", а заказчиком выступает не лично российский президент, а государство РФ. К тому же театр – это не казарма, а санкции якобы не распространяются на строительство культурных объектов.

"Владимир Путин - не дьявол. Наверное. Я не хотел бы строить, ни для Гитлера, ни для черта, ни для Сталина, кстати, тоже. Также заказчиком строительства является не лично Путин, а Российская Федерация. Тем более, что речь идет о создании зданий культуры, а не казарм. До тех пор, пока я смогу реализовывать то, что хочет Coop Himmelb (l) au, а не Путин, я буду этим заниматься", - сказал архитектор.Читайте такжеВ Крыму продали винзавод Массандра компании друга Путина

При этом он добавил, что обсуждение вопроса строительства театра в Крыму является лицемерием, так как вряд ли кто-либо смог бы отказаться от заказа с полуострова или Сибири.

"Дискуссию вокруг этого проектр считаю несколько лицемерной. Хотелось бы увидеть тех, кто не принял бы заказ из Крыма или Сибири", - подчеркнул Прикс.

Скандал со строительством театра в Севастополе