"Путин – не дьявол": архитектор из Австрии вспомнил Гитлера и объяснил строительство театра в Крыму

Архитектор Вольф Прикс назвал "лицемерной" дискуссию по поводу строительства театра в аннексированном Крыму.
Руководитель австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau Вольф Прикс, которое строит оперный театр в оккупированном РФ Севастополе, заявил, что Владимир Путин "не является дьяволом", а дискуссия вокруг данного процесса является лицемерной, так как вряд ли кто-нибудь мог отказаться от такого заказа.
Об этом он заявил изданию Süddeutsche Zeitung, комментируя критику в адрес бюро из-за строительства театра в аннексированном Россией Крыму вопреки европейским санкциям.
По мнению Прикса, он не хотел бы строить проекты для Гитлера, Сталина или "черта". Однако Путин – это не "дьявол", а заказчиком выступает не лично российский президент, а государство РФ. К тому же театр – это не казарма, а санкции якобы не распространяются на строительство культурных объектов.
"Владимир Путин - не дьявол. Наверное. Я не хотел бы строить, ни для Гитлера, ни для черта, ни для Сталина, кстати, тоже. Также заказчиком строительства является не лично Путин, а Российская Федерация. Тем более, что речь идет о создании зданий культуры, а не казарм. До тех пор, пока я смогу реализовывать то, что хочет Coop Himmelb (l) au, а не Путин, я буду этим заниматься", - сказал архитектор.Читайте такжеВ Крыму продали винзавод Массандра компании друга Путина
При этом он добавил, что обсуждение вопроса строительства театра в Крыму является лицемерием, так как вряд ли кто-либо смог бы отказаться от заказа с полуострова или Сибири.
"Дискуссию вокруг этого проектр считаю несколько лицемерной. Хотелось бы увидеть тех, кто не принял бы заказ из Крыма или Сибири", - подчеркнул Прикс.
Скандал со строительством театра в Севастополе
- Прокуратура автономной республики Крым в начале декабря открыла уголовное дело против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau из-за строительства оперного театра в оккупированном Россией городе Севастополе.
- В МИД Украины уточнили, что руководителям бюро будет запрещен въезд на украинскую территорию, тогда как официальный Киев приложит усилия для того, чтобы в отношении Coop Himmelb (l) au были введены санкции.