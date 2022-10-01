Путин не готов нажать ядерную кнопку, но может изменить позицию при двух условиях – ISW

Планы Путина по восстановлению войск и сдерживанию давления Запада обречены на провал - аналитики / ua.depositphotos.com, УНИАН

Президент страны-агрессора России Владимир Путин, вероятно, не готов к применению ядерного оружия. Однако позиция главы Кремля может измениться в том случае, если он подумает, что такой шаг не приведет к военному вмешательству Запада и поспособствует изменениям на войне против Украины. Путин пытается напугать западный мир, чтобы добиться от Киева переговоров и получить время на перевооружение. Об этом заявили в Институте изучения войны.

Как полагают в ISW, кремлевский руководитель в рамках своих ядерных угроз не озвучил чего-то нового. Пересечение Украиной так называемых "красных линий" Москвы ранее не приводило к крайне радикальным шагам со стороны агрессора.

"Его последние угрозы не являются принципиально новыми и не свидетельствуют о скорой подготовке к применению ядерного оружия. Пересечение противником установленных Путиным "красных линий" в Украине до сих пор не приводило к угрозе применения ядерного оружия", - отметили аналитики.

В частности, они предполагают, что Путин пойдет на применение ядерного оружия в том случае, если придет к выводам, согласно которым агрессивный шаг не приведет к прямому вмешательству Запада в войну с Украиной и поспособствует изменению ситуации на поле боя в пользу Москвы.

Кроме того, заявления представителей России о переговорах указывают на слабость позиций Путина, который ищет возможности для восстановления военной силы. Его планы обречены на провал.

"Неясно, какими индикаторами Путин будет руководствоваться, оценивая успех двух своих главных усилий по спасению ситуации в Украине, а именно: восстановления собственных сил и попытки сломить решимость Запада посредством экономического давления. И в том, и в другом он, скорее всего, потерпит неудачу, но Путину может потребоваться больше времени, чтобы увидеть ее последствия, прежде чем принять решение о том, что делать дальше", - полагают эксперты.

Также в американском Институте изучения войны подчеркнули, что если Путин посмеет нанести ядерный удар, он понесет серьезные потери, поскольку страны западного мира дадут ответ.

Угрозы Путина применением ядерного оружия

Глава Кремля Владимир Путин за последнее время дважды угрожал Украине применением ядерного оружия. В частности, руководитель государства-агрессора говорил об этом 21 сентября, когда объявил мобилизацию, и 30 сентября, когда объявил об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Путин вряд ли рискнет задействовать в войне ядерное оружия. Но в то же время подобного сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - сказал Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что если Путин хотя бы на шаг станет ближе к применению ядерного оружия, мир мгновенно на это ответит. Тогда Россию в краткосрочной перспективе ждет крах. И Путина об этом уже предупредили.

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