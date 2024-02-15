Путин неожиданно "прокинул" Трампа и подлизался к Байдену

Российский диктатор Путин заявил, что на посту президента США для Москвы более предпочтителен Джо Байден, а не Дональд Трамп.

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Путин заявил, что для РФ президентство Байдена лучше, чем президентство Трампа / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, УНИАН, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин неожиданно поддержал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена на предстоящих выборах в США, а не его возможного соперника Дональда Трампа.

В частности, в интервью Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Путин заявил, что на посту президента США для Москвы более предпочтителен Джо Байден, а не Дональд Трамп.

У Путина спросили: "Для нас кто лучше - Байден или Трамп?", на что хозяин Кремля ответил: "Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ".

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Кроме того, Путин сделал заявление, которое идет вразрез с нарративами российских пропагандистов, которые, как известно, любят высмеивать возраст Байдена и его состояние здоровья.

"Послушайте, я встречался с Байденом в Швейцарии, это было три года назад. Уже и тогда говорили, что он недееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я подглядывал в свою. Ничего такого. А то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой, ну... Кто у нас где-нибудь не ударялся головой - пусть первый бросит в него камень", - заявил диктатор РФ.

Путин все же не обошелся без критики и заявил, что сегодняшняя позиция администрации США "чрезвычайно вредна и ошибочна".

"И я в свое время президенту Байдену об этом говорил", - добавил он.

Как сообщал Главред, экс-президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным и случае возвращения к власти он "очень быстро" завершит войну в Украине.

Трамп также заявлял, что Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники писало о том, что Трамп рассматривает возможность принуждения Украины к переговорам о прекращении войны со страной-агрессором Россией.

Советники Трампа якобы обсуждали вопрос о том, как посадить за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в начале потенциального второго президентского срока Трампа.

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