Экс-премьер России сказал, кто может быстро заменить Путина

Альтернативой Владимиру Путину может стать группа разумных людей, поделился Михаил Касьянов / Reuters

Бывший премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов считает, что альтернативу президенту РФ Владимиру Путину не нужно искать в какой-то личности.

Альтернативой нынешнему главе РФ может стать группа разумных людей, которые знают, что надо делать с государством, и готовы взять на себя ответственность, рассказал экс-чиновник в интервью Obozrevatel.

По словам собеседника, такая группа будет сформирована за одну-две ночи, это небольшая проблема.

"…тезис (Путин для РФ – это плохо, но альтернативы нет – Ред.) Путин и его пропаганда 20 лет насаждает в умы людей. Они создали такое ощущение и представление. Да, многие путинские сторонники и поклонники уже сейчас признают, что не любят и некоторые даже ненавидят его. Но при этом говорят: "Что делать-то? Замены-то нет…", – сказал Касьянов.

Ранее политолог, социолог и директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко говорил, что в России после Владимира Путина к власти придет не новый Путин и не анти-Путин. Эксперт полагает, что страной будет руководить "политбюро".