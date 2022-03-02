Путин окружил Киев танками, но не может победить сердца и души украинцев - Байден

Байден сделал комплимент украинцам и их мужеству / Фото Reuters, pixabay.com

Президент США Джо Байден восхитился мужеством украинского народа, который борется с российскими захватчиками. По его словам, гордый украинский народ показал всем, что никому не отдаст свою страну.

"Украинский народ не отдаст свою свободу и свои 30 лет независимости. Мы испытаем испытания, но железная воля украинского народа поможет нам справиться. Украинцы будут отвечать России очень мужественно", - заявил Байден в своей первой речи перед Конгрессом США О положении государства (State of the Union).

По словам главы Белого дома, президент страны-агрессора Владимир Путин заплатит цену.

"Мы будем продолжать помогать украинскому народу, когда он защищает свою страну", - сказал президент США.

Он прогнозирует, что противостояние завершится поражением России, хотя "ближайшие дни будут трудны для украинцев".

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"И пусть Путин продвигается вперед, украинский народ не отдаст свою свободу и свои 30 лет независимости. Мы подвергаемся испытаниям, но железная воля украинского народа поможет нам справиться. Пусть Путин окружил Киев при помощи своих танков, но он не может победить сердца и души украинского народа, их любовь к свободе. Ему никогда не удастся подорвать решимость свободного мира", - сказал Джо Байден.

Как сообщал Главред, Байден заверил Конгресс, что вооруженные силы США не принимали и не будут принимать участие в вооруженном конфликте в Украине". При этом они будут защищать "каждый дюйм" восточного фланга НАТО.

Байден также заявил, что Соединенные Штаты Америки закрывают воздушное пространство для российских самолетов. Причина - вторжение России в Украину.