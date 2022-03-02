Путин окружил Киев танками, но не может победить сердца и души украинцев - Байден

Народ Украины будет отвечать России очень мужественно, сказал Джо Байден. При этом "ближайшие дни будут трудны для украинцев", добавил президент США.
Президент США Джо Байден восхитился мужеством украинского народа, который борется с российскими захватчиками. По его словам, гордый украинский народ показал всем, что никому не отдаст свою страну.
"Украинский народ не отдаст свою свободу и свои 30 лет независимости. Мы испытаем испытания, но железная воля украинского народа поможет нам справиться. Украинцы будут отвечать России очень мужественно", - заявил Байден в своей первой речи перед Конгрессом США О положении государства (State of the Union).
По словам главы Белого дома, президент страны-агрессора Владимир Путин заплатит цену.
"Мы будем продолжать помогать украинскому народу, когда он защищает свою страну", - сказал президент США.
Он прогнозирует, что противостояние завершится поражением России, хотя "ближайшие дни будут трудны для украинцев".
"И пусть Путин продвигается вперед, украинский народ не отдаст свою свободу и свои 30 лет независимости. Мы подвергаемся испытаниям, но железная воля украинского народа поможет нам справиться. Пусть Путин окружил Киев при помощи своих танков, но он не может победить сердца и души украинского народа, их любовь к свободе. Ему никогда не удастся подорвать решимость свободного мира", - сказал Джо Байден.
Как сообщал Главред, Байден заверил Конгресс, что вооруженные силы США не принимали и не будут принимать участие в вооруженном конфликте в Украине". При этом они будут защищать "каждый дюйм" восточного фланга НАТО.
Байден также заявил, что Соединенные Штаты Америки закрывают воздушное пространство для российских самолетов. Причина - вторжение России в Украину.