Путин опозорился на заседании ОДКБ: забыл имя президента Казахстана

Владимир Путин назвал Токаева Кемель Жомартовичем.
Президент Российской Федерации Владимир Путин оконфузился в ходе онлайн-заседания лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности.
Выступая в прямом эфире хозяин Кремля не смог правильно назвать имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
При этом президент РФ назвал Токаева Кемель Жомартовичем.
"Всем известно, что президент Казахстана Кемель Жомартович Токаев обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности", – заявил Путин.
Очевидно, что Путин осознал свою ошибку, поэтому скороговоркой буркнул неправильное имя Токаева в надежде, что на его оплошность не обратят внимания.
Добавим, что Кемель Токаев - покойный отец президента Казахстана. Он был известным писателем.
Напомним, ранее Путин прокомментировал прошедшие в Казахстане массовые акции протеста, закончившиеся расстрелом людей и вводом в страну сил ОДКБ.
Он считает, что в ходе протестов в Казахстане якобы использовались "майданные технологии".
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