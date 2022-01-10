Путин опозорился на заседании ОДКБ: забыл имя президента Казахстана

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев / kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин оконфузился в ходе онлайн-заседания лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности.

Выступая в прямом эфире хозяин Кремля не смог правильно назвать имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

При этом президент РФ назвал Токаева Кемель Жомартовичем.

"Всем известно, что президент Казахстана Кемель Жомартович Токаев обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности", – заявил Путин.

Очевидно, что Путин осознал свою ошибку, поэтому скороговоркой буркнул неправильное имя Токаева в надежде, что на его оплошность не обратят внимания.

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Добавим, что Кемель Токаев - покойный отец президента Казахстана. Он был известным писателем.

Напомним, ранее Путин прокомментировал прошедшие в Казахстане массовые акции протеста, закончившиеся расстрелом людей и вводом в страну сил ОДКБ.

Он считает, что в ходе протестов в Казахстане якобы использовались "майданные технологии".

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