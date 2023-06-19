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Путин осенью объявит в России мобилизацию - Гиркин

Дмитрий Видоменко
19 июня 2023, 08:02 обновлено 19 июня, 08:22
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Террорист Игорь Гиркин объявил, что у русского диктатора Владимира Путина не останется выхода, кроме как осенью объявить всеобщую мобилизацию.
Гиркин, российские оккупанты
Гиркин, российские оккупанты / Коллаж фото Минобороны РФ, скриншот из видео

Один из топовых российских боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) утверждает, что российский диктатор Владимир Путин планирует объявить всеобщую мобилизацию в стране-агрессоре России. Свой прогноз боевик выложил в мессенджере Telegram.

"Мобилизацию, скорее всего, объявят осенью. Просто потому, когда Министерство обороны, которое сейчас отчитывается, что мы набрали 135, кажется, тысяч контрактников, стыдливо признается, что среди этих 135-ти тысяч уже значительная часть выбита в боях. Очень тяжелых боях - кровопролитных не только для противника […]. Это не плюс 135 тысяч ‒ это из имеющегося тысяч 70-80 просто перевели в другую категорию. Не знаю точных цифр, может, и больше ", ‒ указал он.

Не преминул Гиркин пнуть и своих давних оппонентов из Минобороны страны-агрессора РФ ‒ мол, те своим "очковтирательством" диктатору Путину доведут ситуацию до того, что в зоне боевых действий украинских солдат будет в четыре раза больше, чем русских агрессоров.

Смотрите на видео - "Мобилизация в России: для чего Путин увеличивает свою армию":

Война России против Украины

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Как отметил президент Владимир Зеленский, украинское государство впереди ждут главные сражения в развязанной страной-агрессором Россией войне. Нужно освободить своих людей из российской неволи и восстановить территориальную целостность.

"Мы должны освободить нашу землю и наших людей из российской неволи. Мы должны восстановить полную линию нашей государственной границы – как на суше, так и на море", - подчеркнул Зеленский.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник подчеркнул, что война в Украине может завершиться до конца 2023 года. По его словам, главным вопросом остается то, предоставят ли Украине ракеты дальнего действия и истребители западного образца. И оно должно быть решено уже сейчас. Получение Украиной этого вооружения будет способствовать завершению войны.

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