Путин отправил Медведева на Донбасс: состоялась встреча с главарями ОРДЛО

Медведев отправился на Донбасс / Reuters

Президент страны-агрессора Владимир Путин отправил на оккупированный Донбасс делегацию для встречи с главарями ОРДЛО.

По информации замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Telegram, по поручению Путина в оккупированном Луганске прошло совещание с участием главарей "ЛДНР" Леонида Пасечника и Дениса Пушилина, российского генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и куратора по Донбассу Сергея Кириенко.

Медведев отметил, что якобы обсуждалась "гармонизация законодательства" с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, а также якобы "восстановление инфраструктуры, ремонт больниц и социальная поддержка".