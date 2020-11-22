Путин показал свою тайную комнату в "бункере" под Москвой

Владимир Путин в Ново-Огарево / Reuters

Журналисты сняли на видео комнату отдыха президента РФ Владимира Путина в резиденции в Ново-Огарево в Подмосковье.

Кадры из "бункера" Путина появились в эфире на телеканале Россия 1.

Путина попросили прокомментировать ситуацию в Нагорном Карабахе, на что президент РФ предложил не обсуждать такие серьезные вопросы "на ходу" и пригласил съемочную группу в комнату отдыха.

Дверь в нее находится справа от президентского рабочего места президента. Интерьер комнаты выполнен в светлых тонах, из мебели в помещении есть диван, кресла и небольшой столик, на стене установлен телевизор.

"Тайная комната" Путина располагается за рабочим местом президента в его резиденции, до этого журналистов туда не пускали.

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Напомним, ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным ему необходимо "подмешать яд в кофе". Он также добавил, что это является "способом борьбы с врагами".