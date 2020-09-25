Путин поможет Лукашенко удержать власть: журналист назвал условие

Москве лучше поискать преемника для Лукашенко - журналист / Reuters

Российский президент Владимир Путин окажет политику Александру Лукашенко помощь в удержании власти в Беларуси только при условии, что глава республики Беларусь сможет пойти на жесткие меры. Однако лучшим вариантом для Кремля стало бы предоставление Лукашенко убежища в Москве.

Об этом заявил журналист Евгений Киселев в эфире телеканала Украина 24.

По словам телеведущего, Путин, имея опыт коммуникации с беглым украинским экс-президентом Виктором Януковичем, в этом случае поможет Лукашенко только в условиях готовности белорусского политика пойти на самые решительные меры по пролонгации правления собственного режима.

"Он действительно будет продолжать поддерживать Лукашенко, если увидит, что он проявляет жесткость и твердость, последовательность в борьбе за власть так, как это понимает Путин", - сказал Киселев.Читайте такжеБольше не хозяин: эксперт оценил жесты Лукашенко на встрече с Путиным

Как полагает журналист, под жесткими мерами российский президент понимает аресты, жестокие разгоны протестов и заключения в тюрьму.

"Ему важно посмотреть, хватит ли у Лукашенко смелости, не тонка ли у него кишка", - считает Киселев.

Впрочем, журналист подчеркнул, что в ходе личной встречи Лукашенко с Путиным, главе РФ нужно было бы уговорить белорусского главу отправиться в отставку и уехать в Москву.

"Хотя на встрече ему лучше было бы сказать Лукашенко: "Александр Григорьевич, пора уходить, мы тебе и убежище дадим, и дом хороший, квартиру в Москве, денег. Надо найти более приемлемого человека, с которым смирится улица". И, глядишь, удалось бы худо-бедно удержать Беларусь", - подчеркнул Евгений Киселев.Читайте такжеСанкции станут уничтожающими: дипломат рассказал, почему Путин не поможет Лукашенко