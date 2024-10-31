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Путин сам выведет войска из Украины, РФ на грани: Яковина назвал условие

Анна Косик
31 октября 2024, 10:54
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Россия может повторить в Украине сценарий по выводу войск, как это было в Афганистане.
Путин, армия рф
У России могут закончиться деньги на войну / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, pixabay

Что сказал Яковина:

  • Путин готов "убить" экономику РФ ради войны
  • Военно-промышленный комплекс России не может полноценно работать
  • Может сложиться ситуация, в которой РФ придется выводить войска

Полномасштабная война против Украины уже заметно ослабила многие отрасли страны-агрессора России и с каждым днем ситуация только ухудшается. Однако кремлевский диктатор Владимир Путин настолько заинтересован продолжать так называемую "СВО", что не обращает внимания на внутренние проблемы страны.

Об этом рассказал журналист и политический обозреватель Иван Яковина. По его словам, даже когда перед Кремлем встанет выбор спасать экономику РФ, или продолжать войну в Украине - выбор падет на второй вариант.

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Это, по словам обозревателя, приведет к инфляции и ряд критически важных отраслей экономики России обрушатся. При том, что уже сейчас у военно-промышленного комплекса агрессора РФ нет возможностей работать на полную.

Об этом недавно сказал и глава Ростеха Чемезов. Из-за высокой учетной ставки, которую ввел российский Центробанк, работа военно-промышленного комплекса уже "хромает".

"Нет возможности работать, поэтому Путину на каком-то этапе сейчас придется выбирать: либо огромная инфляция, либо работа военно-промышленного комплекса. Конечно, он выберет военно-промышленный комплекс, поскольку война продолжается. Когда инфляция начнет захлестывать целые отрасли и уничтожать экономику, то я не знаю, как он будет воевать", - подчеркнул Яковина.

Поэтому может возникнуть ситуация, в которой в РФ закончатся деньги на ведение войны, как это было в СССР в 1988 году. Тогда пришлось выводить советские войска из Афганистана. Это может повториться и сейчас в Украине.

Кто такой Иван Яковина

Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.

Окончил Московский лингвистический университет, по специальности - арабист.

С 2010 года - работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.

Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

Вывод российских войск из Украины - что известно

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения немало мировых лидеров и организаций требуют у РФ вывести свои войска из Украины. Так Генассамблея ООН издала документ, в котором говорится, что страна-агрессор Россия должна немедленно и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах.

СОВБЕЗ ООН инфографика
СОВБЕЗ ООН / Инфографика: Главред

Ранее, как сообщал Главред, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис также выражал надежду, что российские власти решат вывести свои войска до сентября 2024 года или и раньше. Однако этого так и не произошло.

РФ игнорировала любые призывы о выводе войск со всей территории Украины. Однако впоследствии ее к этому частично принудили ВСУ. Стало известно, что оккупационную армию РФ выводят из некоторых населенных пунктов временно оккупированного Бердянского района. Таким образом враг усилил свою группировку на Курщине.

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