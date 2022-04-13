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Путин стягивает на Донбасс войска, количество которых будет больше сил ВСУ в 5 раз – The Times

13 апреля 2022, 15:08

Для этого российских диктатор стягивает военные силы, откуда только можно.

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Путин стягивает на Донбасс войска, которые будут количественно преобладать силы ВСУ в 5 раз/ Reuters

Российский диктатор Владимир Путин пытается стянуть на Донбасс столько военных сил РФ, чтобы их количество преобладала численность украинских военных в 5 раз.

Путин для этого стягивает солдат со всего региона. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Кремль надеется на то, что на Донбассе будет решающая битва в войне против Украины. Однако источники издания отмечают, что хоть россияне стянут десятки тысяч солдат, их количество всё равно не будет достаточным для победы России в войне.

Некоторые западные источники ожидают, что наступление начнется до конца этой недели.

Как свидетельствуют спутниковые снимки и отчеты, РФ наращивает войска и технику по меньшей мере в трех местах на границе с Украиной.

Напомним, НАТО видит неизбежным переход войны РФ против Украины на второй, более сложный и жесткий этап. География боевых действий расширится на Востоке, Донбассе, Юге, в сторону Мариуполя и Крыма. Война может быть затяжной, а боевые действия более интенсивными.

Также ранее сообщалось, что США намерены оказать помощь Киеву в сфере безопасности в виде предоставления оружия, которое запросили украинские власти. Соединенные Штаты ожидают, что бои между армией Украины и армией РФ на Донбассе могут затянуться надолго, и думают, что Москва не изменит свою жесткую тактику.

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