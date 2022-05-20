Путин участвует в управлении войной против Украины, от власти в РФ его пока не отстранят – CNN

Путин за два десятилетия укрепил свою власть в России, поэтому отстранение от руководства страной ему пока не грозит - чиновники на Западе / Фото Reuters

Глава РФ Владимир Путин не прекратит войну против Украины в случае изменения общественного мнения. Он руководит страной более 20 лет, укрепил свою власть, поэтому отстранение ему пока не грозит. Путин принимает непосредственное участие в управлении войной и принятии решений, в которых на Западе обычно задействуют офицеров низшего звена. Вероятно, ни с кем из правительства он не консультируется.

Как сообщает CNN, в западной разведке полагают, что если мнение российского общества относительно войны против украинского государства изменится, Путин не откажется от ведения Москвой боевых действий. Отстранение от власти ему пока не грозит.

Читайте такжеУ Зеленского назвали главную проблему Путина и раскрыли условие возобновления переговоров"Чиновники также сомневаются, что война, которая, по мнению многих стратегов, стала для российских военных катастрофой, может привести к отстранению Путина от власти, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", - указано в сообщении.

Путин принимает участие в управлении войной

Согласно данным трех источников, которые знакомы с американской и западной разведкой, Путин лично принимает участие в повседневном управлении войной. Причем он задействован даже в принятии таких решений, в которых на Западе обычно принимают участие офицеры низшего звена. Скорее всего, Путин сам все решает и не советуется с экспертами в правительстве.

"Он явно сам принимает решения. Похоже, он не очень-то полагается даже на экспертов в правительстве. Поэтому трудно представить, что народное мнение так уж сильно его колеблет", - подчеркнул высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса.

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Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что войска России начали постепенно переходить к обороне на всей линии фронта. Захватчики окапываются и пытаются занять более выгодные позиции для оборонительных действий.

В Североатлантическом альянсе считают, что Украина может победить в войне с Россией. Как полагают в НАТО, украинским войскам уже удалось изменить ход событий в военных действиях. Поэтому у Киева появится возможность вернуть захваченные российским государством Крым и Донбасс.

Аналитики американского Института изучения войны прогнозируют попытку российских войск удержать свои позиции к западу от города Волчанск Харьковской области. Они попытаются сохранить линию обеспечения своей группировки под Изюмом. Наступать там они уже не могут, поскольку потерпели неудачу. Оккупанты могут вывести свои войска из региона, а армия Украины пойти в наступление на Изюмском направлении.

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