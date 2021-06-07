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Путин указом вывел РФ из Договора по открытому небу

7 июня 2021, 13:00

В Кремле говорят, ранее США вышли из Договора, что нарушило баланс интересов, а затем также создало угрозу национальной безопасности России.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу – то есть иностранные разведывательные самолеты больше не могут летать в российском воздушном пространстве. Соответствующий документ опубликован на российском официальном портале правовой информации.

В Кремле такое положение вещей объяснили тем, что ранее США вышли из договора, что нарушило баланс интересов, а также создало угрозу национальной безопасности России.

"В связи с этими обстоятельствами принято решение о выходе Российской Федерации из договора", − заявили чиновники.

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Справка. Договор по открытому небу - это многостороннее соглашение, позволяющее осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

Договор по открытому небу, в частности, регламентировал проведение полетов и содержал требования к самолетам, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Договор был заключен 24 марта 1992 года в столице Финляндии представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Среди подписантов были США и Россия.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена 27 мая проинформировала Россию о том, что они не будут вновь присоединяться к ключевому пакту о контроле над вооружениями.

Заместитель госсекретаря Венди Шерман сообщила россиянам, что администрация Байдена решила не возобновлять действие Договора по открытому небу, который разрешал наблюдательные полеты над военными объектами в обеих странах.

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