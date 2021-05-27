США окончательно отказались от Договора по открытому небу с Россией

США сообщили России плохую весть / WhiteHouse.gov

Администрация президента США Джо Байдена 27 мая проинформировала Россию о том, что они не будут вновь присоединяться к ключевому пакту о контроле над вооружениями.

Как сообщает Associated Press, решение Белого дома не изменится, несмотря на то, что сейчас идет подготовка встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Так, заместитель госсекретаря Венди Шерман сообщила россиянам, что администрация Байдена решила не возобновлять действие Договора по открытому небу, который разрешал наблюдательные полеты над военными объектами в обеих странах.

"В четверг администрация Байдена проинформировала Россию, что она не присоединится к ключевому пакту о контроле над вооружениями, даже несмотря на подготовку ко встрече президентов на высшем уровне в следующем месяце", – пишет издание.

Теперь, отмечает издание, между США и Россией остается в силе только один крупный договор о контроле над оружием между ядерными державами – о стратегических наступательных вооружениях, который Байден продлил сразу после прихода к власти.

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Тем временем в Министерстве иностранных дел России российским СМИ подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что Соединенные Штаты не вернутся в Договор по открытому небу.

Договор по открытому небу - это многостороннее соглашение, позволяющее осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

Договор по открытому небу, в частности, регламентировал проведение полетов и содержал требования к самолетам, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Договор был заключен 24 марта 1992 года в столице Финляндии представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Среди подписантов были США и Россия.

Встреча Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред:

24 мая состоялась встреча помощника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, по итогу которой Москва и Вашингтон выпустили заявления, которыми фактически подтвердили договоренность о проведении саммита двух государств и встречи Байдена и Путина.

Позже журналисты CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщили, что Байден и Путин проведут переговоры 15-16 июня в Женеве.

25 мая в Белом доме и Кремле официально подтвердили информацию, согласно которой саммит США и России состоится 16 июня в Женеве.