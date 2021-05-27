США окончательно отказались от Договора по открытому небу с Россией

Белый дом уже уведомил РФ, что США не вернутся и отказываются от Договора.
Администрация президента США Джо Байдена 27 мая проинформировала Россию о том, что они не будут вновь присоединяться к ключевому пакту о контроле над вооружениями.
Как сообщает Associated Press, решение Белого дома не изменится, несмотря на то, что сейчас идет подготовка встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Так, заместитель госсекретаря Венди Шерман сообщила россиянам, что администрация Байдена решила не возобновлять действие Договора по открытому небу, который разрешал наблюдательные полеты над военными объектами в обеих странах.
"В четверг администрация Байдена проинформировала Россию, что она не присоединится к ключевому пакту о контроле над вооружениями, даже несмотря на подготовку ко встрече президентов на высшем уровне в следующем месяце", – пишет издание.
Теперь, отмечает издание, между США и Россией остается в силе только один крупный договор о контроле над оружием между ядерными державами – о стратегических наступательных вооружениях, который Байден продлил сразу после прихода к власти.
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Тем временем в Министерстве иностранных дел России российским СМИ подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что Соединенные Штаты не вернутся в Договор по открытому небу.
Договор по открытому небу - это многостороннее соглашение, позволяющее осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.
Договор по открытому небу, в частности, регламентировал проведение полетов и содержал требования к самолетам, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.
Договор был заключен 24 марта 1992 года в столице Финляндии представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Среди подписантов были США и Россия.
Встреча Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред:
- 24 мая состоялась встреча помощника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, по итогу которой Москва и Вашингтон выпустили заявления, которыми фактически подтвердили договоренность о проведении саммита двух государств и встречи Байдена и Путина.
- Позже журналисты CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщили, что Байден и Путин проведут переговоры 15-16 июня в Женеве.
- 25 мая в Белом доме и Кремле официально подтвердили информацию, согласно которой саммит США и России состоится 16 июня в Женеве.
Что такое Открытое небо
Договор по открытому небу (ДОН), The Treaty on Open Skies – международное соглашение, разрешающее свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Участники договора имеют право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.
В договор входят большинство стран НАТО, а также Россия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия. При этом страны НАТО не наблюдают друг за другом. За время существования договора было совершено более 1500 наблюдательных полетов.
Документ был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки, но при этом вступил в силу только спустя десять лет, в 2002 году. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.
Главной задачей Договора является развитие открытости и наблюдение за выполнением соглашений по контролю над вооружениями (в первую очередь, Договора об обычных вооруженных силах в Европе). Полеты проводятся на уведомительной основе и по установленным годовым квотам.