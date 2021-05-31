УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин во время встречи унижал и издевался над Лукашенко - оппозиционер

31 мая 2021, 21:27
Прослушать новость
Остановить

Латушко вспомнил также момент, когда Путин предложил Лукашенко искупаться в Черном море, ведь "на выходные будет хорошая погода".

Путин
Путин унижал Лукашенко во время встречи / Reuters

Встреча лидеров РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 28 мая, продолжалась пять часов, но серьезных тем на переговорах не поднимали. Наоборот - Путин только унижал Лукашенко, заявил в интервью белорусский оппозиционер Павел Латушко. Он заверил, что пришел к такому выводу, имея 25-летний опыт дипломата, пишет 24 канал.

По словам Латушко, на встрече присутствовала дипломатия жестов.

"Внешне Лукашенко выглядел раз униженным со стороны Путина. Жестами и словами, которые использовал Путин по Лукашенко, он его просто унижал. Это было на грани издевательств", - заверил оппозиционер.

Латушко вспомнил также момент, когда Путин предложил Лукашенко искупаться в Черном море, ведь "на выходные будет хорошая погода".

Лукашенко искупался, однако глава Кремля - ​​отказался.

Читайте такжеУстранение Лукашенко: в РФ раскрыли план спецоперации Путина по Беларуси

"Это было очень комично. Это повторение комизма Путин сказал лезть в холодную воду, вот он и полез",- заявил Латушко.

Он отметил, что это еще раз унижает Лукашенко в глазах и российской общности, и белорусов. Те увидели, какой статус имеет самопровозглашенный президент Беларуси в глазах Путина.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

  • Самолет компании Ryanair 23 мая следовал рейсом Афины-Вильнюс, однако по настоянию Беларуси вынужден был совершить посадку в Минске из-за сообщения о якобы бомбе на борту. Однако при осмотре салона взрывоопасных предметов обнаружено не было.
  • На борту авиалайнера находились основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка София Сапега, которые были задержаны белорусскими силовиками.
  • В Кремле опровергают обвинения в том, что Москва каким-либо образом причастна к ситуации с лайнером Ryanair в Минске. Российские власти намерены продолжать наблюдать за событиями, связанными с данным инцидентом.
  • Глава компании Ryanair Майкл О'Лири обвинил официальный Минск в распространении ложной информации, связанной с переговорами диспетчера и пилота самолета. По его словам, пилота не соединили с руководством компании, вследствие чего самолет был вынужден приземлиться в белорусской столице.

новости России Александр Лукашенко Владимир Путин новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Путин во время встречи унижал и издевался над Лукашенко - оппозиционер». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Лунный календарь стрижек на июнь 2021: счастливые дни для стрижкиЛунный календарь стрижек на июнь 2021: счастливые дни для стрижки Александра Кучеренко откровенно рассказала об отдыхе на "украинских Мальдивах" с Димой КомаровымАлександра Кучеренко откровенно рассказала об отдыхе на "украинских Мальдивах" с Димой Комаровым Очень близко ретроградный Меркурий 2021 – даты, и взрывы каких "бомб" грозятОчень близко ретроградный Меркурий 2021 – даты, и взрывы каких "бомб" грозят Дочь Тины Канделаки без белья бесстыже покрасовалась в полупрозрачном нарядеДочь Тины Канделаки без белья бесстыже покрасовалась в полупрозрачном наряде Умер Эван Григор: Филимонов назвал вероятную причину смерти внукаУмер Эван Григор: Филимонов назвал вероятную причину смерти внука

Последние новости

21:50
Мир ответит пощечиной на ласку: что обещает Козерогу гороскоп на июнь 2021
21:27
Путин во время встречи унижал и издевался над Лукашенко - оппозиционер Видео
21:26
Вакцинация от Covid-19 без побочных эффектов: о чем это говорит Видео
21:22
Детальный лунный календарь на июнь 2021: счастливые цвета и случайный сглаз
21:14
Что нельзя делать в доме, чтобы не нарушить его энергию Видео
Реклама
21:11
Появился дебютный трейлер тактической RPG Relayer в меха-сеттинге Видео
20:59
Четыре быстрых способа повысить уровень железа Видео
20:46
Под Одессой пьяные мужчины на кладбище открыли стрельбу по людям
20:33
В Хмельницком подростки занялись сексом на улице прямо возле церкви Видео
20:32
Сын порезал ножом спящих родителей в Тернопольской области, они в очень тяжелом состоянии Видео
20:21
"Впервые слышу": Шарий отреагировал на объявление персоной нон грата в Литве Видео
20:20
Во что поиграть в июне – самые ожидаемые игровые новинки месяца Видео
20:03
"Нормандский формат" не зависит от событий в Беларуси - Меркель Видео
19:41
Медведь проглотил и переваривает Беларусь: каковы последствия для Украины мнение
19:33
В Одесской области бездомный зверски изнасиловал ребенка Видео
19:26
Ученые назвали "срок годности" иммунитета от коронавируса Видео
19:11
Еврокомиссия приняла важное решение по вакцинации детей Видео
19:02
"На финишной прямой": когда станет известно имя нового пресс-секретаря Зеленского Видео
19:02
Рост авторитета и застой в делах: что сулит Стрельцу гороскоп на июнь 2021
18:50
Генсек НАТО отреагировал на планы России создать новые армейские группировки у западных границ Видео
Реклама
18:46
Датирована крупная презентация видеоигр по Warhammer: что на ней покажут
18:39
В Ужгороде в маршрутке напали на женщину прямо на глазах у сына Видео
18:33
День защиты детей и День родителей 2021: особенности и лучшие поздравления Фото Видео
17:49
В России заявили, что военные спасли Крым от "водной блокады" Видео
17:45
Пополнит ряды неудачников месяца: гороскоп для Девы на июнь 2021
17:36
В Украине открылись предзаказы на DualSense в красном и чёрном цветах Видео
17:34
"Возможно, в следующий раз": Столтенберг заявил, что Украину не будут приглашать на саммит НАТО Видео
17:14
"Я готов к переменам": Руслан Сеничкин сменил профессию
16:58
Суд изменил приговор: Стерненко выходит на свободу Видео
16:57
Солистка Little Big призналась, уводила она Илью Прусикина из семьи, или нет
16:54
Под Днепром женщина родила и закопала младенца возле дома Видео
16:52
Эксперты предупредили о падении цен на украинский экспорт
16:44
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали загадочное сообщение
16:41
Бряцанье оружием - 2: Россия снова начала угрожать миру автоматами и танками Видео
16:29
Невероятно вкусный гречишный чай: чем полезен и как правильно заваривать Видео
16:28
Календарь магнитных бурь на июнь 2021: когда хвататься за голову Видео
16:23
"Иди нах*й, гнида, бл*дь": в Днепре за рулем пьяная жена копа обругала активиста Видео
16:14
Суд признал Стерненко виновным в похищении человека и незаконном владении оружием Видео
16:00
Новая часть BioShock станет эксклюзивом для одной из консолей – СМИ
15:59
"Лепардица": Mamarika в набедренной повязке сексуально позировала беременной
Реклама
15:45
Ким Чен Ына не видели живым рекордно долгий срок
15:30
В моду на лето 2021 вернулись платья-рубашки в стиле 1900-х, которые подарила миру Коко Шанель Фото Видео
15:23
"Бомжи с советским оружием": волонтер рассказал о ВСУ времен 2014 года Видео
15:11
Тарифы на отопление и газ в Украине пошли в гору: почему летняя лафа отменяется Видео
15:10
Гороскоп для Льва на июнь 2021: звезды приготовили ловушку
15:05
Meizu представила свои первые умные часы: с NFC и встроенной SIM-картой Видео
15:04
"На копыта похожи, фу": украинцы в Сети оценили новые туфли Тимошенко Видео
15:02
Фильм Тихое место 2 заработал рекордную кассу за все время пандемии
14:20
Победитель шоу Голос країни женится и показал свою возлюбленную
14:19
В Кабмине рассказали, когда и как сильно поднимут зарплаты учителям Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять