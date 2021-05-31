Путин во время встречи унижал и издевался над Лукашенко - оппозиционер

Латушко вспомнил также момент, когда Путин предложил Лукашенко искупаться в Черном море, ведь "на выходные будет хорошая погода".
Встреча лидеров РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 28 мая, продолжалась пять часов, но серьезных тем на переговорах не поднимали. Наоборот - Путин только унижал Лукашенко, заявил в интервью белорусский оппозиционер Павел Латушко. Он заверил, что пришел к такому выводу, имея 25-летний опыт дипломата, пишет 24 канал.
По словам Латушко, на встрече присутствовала дипломатия жестов.
"Внешне Лукашенко выглядел раз униженным со стороны Путина. Жестами и словами, которые использовал Путин по Лукашенко, он его просто унижал. Это было на грани издевательств", - заверил оппозиционер.
Латушко вспомнил также момент, когда Путин предложил Лукашенко искупаться в Черном море, ведь "на выходные будет хорошая погода".
Лукашенко искупался, однако глава Кремля - отказался.
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"Это было очень комично. Это повторение комизма Путин сказал лезть в холодную воду, вот он и полез",- заявил Латушко.
Он отметил, что это еще раз унижает Лукашенко в глазах и российской общности, и белорусов. Те увидели, какой статус имеет самопровозглашенный президент Беларуси в глазах Путина.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске
- Самолет компании Ryanair 23 мая следовал рейсом Афины-Вильнюс, однако по настоянию Беларуси вынужден был совершить посадку в Минске из-за сообщения о якобы бомбе на борту. Однако при осмотре салона взрывоопасных предметов обнаружено не было.
- На борту авиалайнера находились основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка София Сапега, которые были задержаны белорусскими силовиками.
- В Кремле опровергают обвинения в том, что Москва каким-либо образом причастна к ситуации с лайнером Ryanair в Минске. Российские власти намерены продолжать наблюдать за событиями, связанными с данным инцидентом.
- Глава компании Ryanair Майкл О'Лири обвинил официальный Минск в распространении ложной информации, связанной с переговорами диспетчера и пилота самолета. По его словам, пилота не соединили с руководством компании, вследствие чего самолет был вынужден приземлиться в белорусской столице.