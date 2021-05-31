Путин во время встречи унижал и издевался над Лукашенко - оппозиционер

Путин унижал Лукашенко во время встречи / Reuters

Встреча лидеров РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 28 мая, продолжалась пять часов, но серьезных тем на переговорах не поднимали. Наоборот - Путин только унижал Лукашенко, заявил в интервью белорусский оппозиционер Павел Латушко. Он заверил, что пришел к такому выводу, имея 25-летний опыт дипломата, пишет 24 канал.

По словам Латушко, на встрече присутствовала дипломатия жестов.

"Внешне Лукашенко выглядел раз униженным со стороны Путина. Жестами и словами, которые использовал Путин по Лукашенко, он его просто унижал. Это было на грани издевательств", - заверил оппозиционер.

Латушко вспомнил также момент, когда Путин предложил Лукашенко искупаться в Черном море, ведь "на выходные будет хорошая погода".

Лукашенко искупался, однако глава Кремля - ​​отказался.

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"Это было очень комично. Это повторение комизма Путин сказал лезть в холодную воду, вот он и полез",- заявил Латушко.

Он отметил, что это еще раз унижает Лукашенко в глазах и российской общности, и белорусов. Те увидели, какой статус имеет самопровозглашенный президент Беларуси в глазах Путина.

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