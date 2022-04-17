Путин взял в заложники родственников своих приближенных: инсадйер о разборках в Кремле

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Президент РФ Владимир Путин купирует риски возможного заговора в Кремле. Некоторые родственники приближенных к главе РФ лиц фактически содержатся в заложниках, рассказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

Речь идет о родителях, детях, женах. То есть эти люди находятся "под присмотром" на отдельных квартирах с целью обеспечения, скажем так, безопасности первого лица и с пониманием, что в случае чего семья будет уничтожена. Это в стиле КГБ, - сообщил он в интервью Фактам.

Эксперт также подтвердил появившуюся недавно информацию об охоте на ведьм, которую Путин недавно устроил среди своего окружения.

"Суркова несколько дней назад арестовали, Сергея Беседу перевели из-под домашнего надзора в Лефортово, Шойгу долгое время не появляется на публике, есть информация, что у него инфаркт. И это только первые лица", - рассказал он.

По словам собеседника, такие действия связаны с полным провалом украинского направления в результате того, что информация руководству РФ подавалась недостоверная, искаженная в соответствии с желаниями верхушки Кремля, а выделенные средства разворовывались в огромных объемах, при этом разработанные планы захвата Украины оказались низкого качества с серьезными просчетами.

"Список претензий там достаточно велик. Если возникнет необходимость найти виновного за проигрыш в войне, это и будут вот эти чиновники и генералы. Их заключение направлено на то, чтобы предотвратить побег, а также выбивать необходимую информацию. Все эти аресты не связаны с возможным мятежом, а с поиском и обнаружением виновных за неудачную операцию в Украине, чтобы при необходимости выдать их обществу, представив украинскими агентами", - добавил Несходовский.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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