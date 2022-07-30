"Путина пристукнут": в РФ спрогнозировали сроки смены власти

Владимир Путин / Скриншот

Серьезное поражение российских оккупантов в войне в Украине может стать катализатором смены власти в России.

Как заявил российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью Каналу 24, окружение хозяина Кремля уже начинает понимать, что планы по захвату Украины ни к чему хорошему не приведут.

При этом авторитет Путина в глазах генералов РФ может серьезно пошатнуться в результате разгрома российских войск на южном направлении и отступления рашистов из Херсона.

"Когда от Путина станет откровенно "пахнуть" бессилием, ему конец. Скорее всего, его "пристукнут" свои же. До суда он может не дожить", - предположил российский оппозиционер.

Яковенко добавил, что силовики могут убрать Путина из-за боязни перед необходимостью отвечать за свои и чужие преступления.

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Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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