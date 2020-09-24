Заявку на номинацию президента РФ направил российский писатель Сергей Комков.
Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021.
Об этом сообщает РИА Новости.
Заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира направил 10 сентября Сергей Комков.
Отмечается, что на сайте "Литературной газеты" есть информация о писателе с таким же именем. Сергей Комков является автором книг Кремлюди, Тихая заводь: Охотный ряд, дом 1, Ваххабит, День дурака.
Напомним:
- Российский политик-оппозиционер Алексей Навальный выдвинут на Нобелевскую премию мира. Навального на получение премии выдвинул ряд преподавателей - профессоров признанных университетов, которые занимаются Российской Федерацией.
- Среди номинантов Нобелевской премии мира 2020 - Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, супруги Тихановские, Грета Тунберг и другие.
- Нобелевская премия мира присуждается не институтами Швеции, а Норвежским нобелевским комитетом. Вручать ее будут 10 декабря – в день смерти учредителя премии Альфреда Нобеля.
Автор: Анна Багрий