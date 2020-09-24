Владимир Путин / Reuters

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021.

Об этом сообщает РИА Новости.

Заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира направил 10 сентября Сергей Комков.

Отмечается, что на сайте "Литературной газеты" есть информация о писателе с таким же именем. Сергей Комков является автором книг Кремлюди, Тихая заводь: Охотный ряд, дом 1, Ваххабит, День дурака.

Напомним: