Путину готовят дорогой подарок на день рождения: в Сети выяснили, причем тут Донбасс

Вчера Путин провел два совещания с представителями руководства силового и военного блоков. Диктатора снова "накормили" несбыточными обещаниями.

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Владимиру Путину снова пообещали "захватить" Донбасс / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В октябре 2023 года российскому диктатору Владимиру Путину исполнится 71 год. И российские оккупационные войска готовят ему "дорогой подарок". А именно - в очередной раз пообещали захватить весь украинский Донбасс. Это не первые сроки, которые озвучивали в Кремле. Каждый раз после провала армии РФ они переносились.

Как пишет Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля, вчера Путин провел два совещания с представителями руководства силового и военного блоков.

"Путина успокоили, подтвердив, что украинское контрнаступление пока ни к чему не привело, кроме потерь со стороны противника, а насчёт собственных перспектив, руководство военного блока пообещало президенту "освободить" Донбасс к 7 октября этого года, аккурат к дню рождения Путина, сделав ему такой дорогой подарок", - говорится в сообщении.

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По данным канала, после этих обещаний Путин "приободрился и повеселел".

"Однако веселья хватило не надолго. После вопроса, каким образом военное руководство собирается достичь таких результатов, президент услышал нечто невнятное и неуверенное, и сразу опять приуныл", - пишет генерал СВР.

По данным канала, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев пожаловался на главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Мол, тот отказывается выполнять его распоряжения и объявляет это во всеуслышание, тем самым вносит сумятицу в умы части российских элит.

"Патрушев заявил президенту, что методы воздействия Путина на Пригожина не эффективны и стоит перейти к принятию более жёстких решений. Секретарь Совбеза сообщил, что Пригожин действует, заручившись поддержкой довольно влиятельной группы, объединяющей представителей разных элитных фракций и предоставившей главе ЧВК Вагнера определенные гарантии взамен на координацию действий по разбалансировке системы. После доклада Патрушева президент загрустил ещё больше и закрыл совещание", - резюмировали на канале.

Как сообщал Главред, главарь российской ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в очередной раз косвенно подорвал режим кремлевского диктатора Владимира Путина, критикуя бюрократическую машину в РФ. Аналитики Института изучения войны считают, что это, вероятнее всего, связано с обидой на то, что он не получил обещанную Кремлем награду за якобы "захват" Бахмута.

Российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко считает, что за Пригожиным могут стоять братья Ковальчуки – достаточно влиятельные фигуры в окружении диктатора Владимира Путина.

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