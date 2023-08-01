"Путину придется посадить 100 тысяч человек": Загородний объяснил, что значит арест Суровикина

Ситуация с Суровикиным - "незначительный эпизод, поскольку количество предателей, которые поддержали Пригожина, такое огромное, что Путин не знает, что делать.

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Суровикин – это "незначительный эпизод", считает Загородний / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что уровень раскола в российской военной верхушке настолько велик, что неважно, находится ли под арестом генерал армии РФ Сергей Суровикин или нет.

"Уровень предательства в российской армии был настолько огромен, что посадить придется около 100 тысяч человек. Если вы посмотрите видео Пригожина в Ростове, когда он захватил штаб, обратите внимание, с кем он разговаривает на лавочке. Он же разговаривал с заместителем Шойгу Евкуровым, бывшим главой Чечни. Евкуров посажен? Нет. А было ли предательством с его стороны сидеть на лавочке с Пригожиным?" - сказал Загородний во время чата на Главреде.

По словам эксперта, Суровикин – это "незначительный эпизод, поскольку количество предателей, которые поддержали Пригожина, такое огромное, что Путин не знает, что с этим делать".

"Это гораздо более важная точка раскола, чем то, находится Суровикин под арестом или нет", - резюмировал Загородний.

Смотрите видео чата с Тарасом Загородним на Главреде:

Куда пропал "сирийский мясник" Сергей Суровикин

По данным The New York Time, бывший командующий войсками РФ в Украине генерал Сергей Суровикин, вероятно, заранее знал о планах главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить военный мятеж против российского военного руководства. В настоящее время США пытаются выяснить, помогал ли Суровикин Пригожину разрабатывать планы бунта.

Российский военкор Владимир Романов заявил, что генерал Сергей Суровикин находится в СИЗО "Лефортово" с 25 июня.

Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля, писал, что Суровикин "восстанавливается после допроса с пристрастием". По данным канала, к Суровикину были применены меры не только морального, но и физического воздействия.

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