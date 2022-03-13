"Путину все равно, сколько погибнет людей": экс-посол США в РФ спрогнозировал, долго ли продлится российская агрессия

Майкл Макфол / Facebook.com

Владимир Путин не хочет останавливать начатую против Украины войну и ему все равно, сколько еще жизней с любой стороны принесет российская агрессия. Такое убеждение высказал бывший посол США в РФ, а ныне ‒ профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол в интервью каналу "Украина 24".

"Путин до сих пор считает, что он побеждает. Медленнее, чем ожидал, но атака продолжается", – отметил Макфол.

Он также считает, что Путину все равно, сколько будет погибших среди его солдат. Причем россияне, которые уехали от путинского режима и живут в Украине, это прекрасно понимают.

Макфол призвал изо всех сил бороться с путинской пропагандой.

"Война заканчивается двумя путями: либо кто-то побеждает, либо ситуация на фронте затормаживается и никто не может продвинуться вперед. Путин не победил и не сможет победить, я так считаю. Но стабилизации военной ситуации пока тоже нет", – добавил экс-посол США в РФ.

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Напомним, ранее руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление о том, что ликвидации президента РФ Владимира Путина достаточно для завершения российско-украинского военного конфликта.

"Устранение президента России Путина будет достаточным для прекращения войны в Украине", - считает дипломат.

Однако чтобы восстановить мир и безопасность на Западе, потребуется очистить российское государство от последствий влияния его режима