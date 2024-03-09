Пьяный "апокалипсис": посты Медведева совпадают с датами поставок его вина - СМИ

После начала полномасштабного вторжения Дмитрий Медведев стал выступать с одиозными заявлениями довольно регулярно.

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Дмитрий Медведев наслаждается продукцией своих виноградников / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Pixabay/congerdesign

Публичные скандальные выступления и посты экс-президента Дмитрия Медведева, в которых он опускается до площадной брани в адрес президента Владимира Зеленского и западных политиков следуют после очередных поставок вина с его итальянских виноградников.

После начала полномасштабного вторжения Медведев стал выступать с одиозными заявлениями довольно регулярно. Не исключено, что это может быть как-то связано с тем фактом, что его легендарные виноградники не попали под санкции, и вино из Италии продолжает попадать в Россию партия за партией, пишет The Insider.

Уточняется, что с Медведевым связывают тосканскую винодельню Fattoria della Aiola. Ранее этот бизнес в Италии был записан на кипрский офшор Furcina LTD, принадлежащий Илье Елисееву — однокурснику, доверенному лицу и близкому другу Медведева. Теперь структура владения итальянской фирмой Fattoria Dellа Aiola Societa Agricola A R.l. изменилась: вместо одного кипрского офшора появился другой, зато часть акций принадлежит Елисееву напрямую.

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После начала полномасштабной войны Медведев продолжил получать вино с итальянской винодельни. Согласно данным ImportGenius, 17 июня 2022 года в Россию поступило вино от Fattoria della Aiola. Буквально через два дня после поступления итальянского вина Медведев пишет в Telegram пост, в котором прогнозирует исчезновение Евросоюза и называет главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "теткой".

Следующая партия с итальянской винодельни Медведева пришла в Россию спустя месяц, 18 июля. А через несколько дней после того как бутылки пересекли границу, он пишет пост с перечислением "грехов" Запада, в котором использует такие выражения, как "европейские дурачки", "дедушка с деменцией" (про президента США, а не то, что вы могли подумать), "городские сумасшедшие" (про руководство ЕС).

Затем уже довольно крупная партия вина Fattoria della Aiola была ввезена в Россию 13 октября 2022 года. Спустя всего несколько дней после прохождения вином таможни у Медведева уже готов новый пост про "бандеровских выродков".

В январе 2023 года "образцы" вина из винодельни Медведева в Тоскане ввезла "МБ группа Импэкс". Через пару дней после попадания напитков на территорию России Медведев снова пишет оскорбления в Telegram.

Связанная с Медведевым фирма "Рю де Вин" ввозит в Россию и образцы другого итальянского вина. Так, в июле 2023-го она купила вино производства Vinicola Mediterranea. На следующий день после поставки Медведев пишет: "Ядерный Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен".

/ theins.ru

Кто такой Дмитрий Медведев? Дмитрий Медведев – президент России 2008-2012 годов, с 2020 года – заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 находится в розыске СБУ по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее сообщалось о том, что слова Эммануэля Макрона о "красных линиях" разозлили Медведева. Экс-президенту РФ очень не понравилось новое заявление французского лидера.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Медведев истерит, потому что не удалось убить Зеленского ракетой. Пособник российского диктатора начал доказывать, якобы на самом деле оккупанты не целились по Зеленскому.

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