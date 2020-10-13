Расстрел людей юношей в России: раскрыто темное прошлое стрелка

Расстрелявший людей Данил Монахов был под наблюдением врача / Скриншот

Юноша Данил Монахов, который в Нижегородской области Российской Федерации в деревне на улице расстрелял из ружья людей, находился под наблюдением врача по поводу депрессивного состояния.

В 2019-м учителя школы, в которой учился Монахов, нашли на его странице в одной из соцсетей негативное содержание, которое давало основание приписывать ему приверженности к деструктивным движениям, говорится на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

В ведомстве добавили, что сведения о негативном содержании страницы в соцсети было направлено в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД страны по региону.

По данным СК, несмотря на то, что юноша был под наблюдением врача, и на него жаловались правоохранителям, ему выдали разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия.

Из-за этого должностных лиц подозревают в халатности – начато производство по ч. 3 ст. 293 (халатность) уголовного кодекса.