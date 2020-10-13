Расстрел людей юношей в России: раскрыто темное прошлое стрелка

После стрельбы чиновников, которые выдали парню разрешение на оружие, подозревают в халатности.
Юноша Данил Монахов, который в Нижегородской области Российской Федерации в деревне на улице расстрелял из ружья людей, находился под наблюдением врача по поводу депрессивного состояния.
В 2019-м учителя школы, в которой учился Монахов, нашли на его странице в одной из соцсетей негативное содержание, которое давало основание приписывать ему приверженности к деструктивным движениям, говорится на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.
В ведомстве добавили, что сведения о негативном содержании страницы в соцсети было направлено в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД страны по региону.
По данным СК, несмотря на то, что юноша был под наблюдением врача, и на него жаловались правоохранителям, ему выдали разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия.
Из-за этого должностных лиц подозревают в халатности – начато производство по ч. 3 ст. 293 (халатность) уголовного кодекса.
- Напомним, 12 октября деревне Большеорловское парень в жилье из ружья выстрелил в свою бабушку, а потом на улице устроил пальбу по людям. В результате стрельбы погибли трое мужчин, а трое пострадавших госпитализированы.
- Позже выяснилось, что стрелок – Данил Монахов. Парня нашли мертвым в лесополосе недалеко от окраины Большеорловского.