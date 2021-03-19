Разгонявший протесты генерал МВД стал возможным преемником Лукашенко

Юрий Караев / Белта

Руководивший МВД в период массовых протестов в Беларуси генерал-лейтенант милиции Юрий Караев получил шанс стать одним из преемников Александра Лукашенко на посту президента республики. Вторым возможным кандидатом стал глава Гродненского облисполкома Владимир Караник. Их фамилии в качестве возможных кандидатов на пост глвы государства назвал во время одного из своих выступлений в пятницу, 19 марта, сообщает Telegram-канал Пул первого.

По словам Лукашенко, Караев и Караник могут принять участие в будущих президентских выборах в Беларуси и являются серьезными кандидатами на пост главы белорусского государства.

"Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. При том будут крепкими кандидатами. Один генерал (помощник президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев – ред.), второй губернатор (председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник – ред.). Молодые, новое поколение, толковые. Знающие цену этой стране", - считает Лукашенко.

Также он добавил, что уже сейчас начинает изучать ситуацию по поводу того, кто может стать новым президентом страны.

"Оказывается есть у нас люди достойные, знающие страну…Они и будут конкурировать", - сказал Лукашенко, подчеркнув, что нового президента выберет народ на выборах.

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