Разработчик яда Новичок анонсировал препарат от COVID-19

Новичок / Reuters

Ученый Леонид Ринк, один из основных участников разработки группы отравляющих веществ Новичок (которыми отравили бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и Юлии, а также политика-оппозиционера Алексея Навального) собирается в ближайшее время выпустить противовирусный препарат, способный бороться в том числе с COVID-19. Об этом сообщает портал РИА Новости.

Ринк утверждает, что лекарство создано им на основе препарата Диуцифон, впервые синтезированного в СССР в 1967 году и предназначенного для лечения проказы. Новый препарат ученый дал название Иммофон.

Ринк говорит, что в нем соединены зарубежное противовирусное средство Дапсон и две молекулы метилурацила. Они необходимы для активизации обмена веществ в тканях и стимулирования процесса регенерации.

"Оно [лекарство ‒ Главред] работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм [когда иммунитет начинает уничтожать свой организм — Главред], который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19", - подытожил он.

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