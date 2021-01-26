Разработчик яда Новичок анонсировал препарат от COVID-19

Один из авторов Новичка Леонид Ринк утверждает, что новое лекарство имеет в своей основе советский препарат.
Ученый Леонид Ринк, один из основных участников разработки группы отравляющих веществ Новичок (которыми отравили бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и Юлии, а также политика-оппозиционера Алексея Навального) собирается в ближайшее время выпустить противовирусный препарат, способный бороться в том числе с COVID-19. Об этом сообщает портал РИА Новости.
Ринк утверждает, что лекарство создано им на основе препарата Диуцифон, впервые синтезированного в СССР в 1967 году и предназначенного для лечения проказы. Новый препарат ученый дал название Иммофон.
Ринк говорит, что в нем соединены зарубежное противовирусное средство Дапсон и две молекулы метилурацила. Они необходимы для активизации обмена веществ в тканях и стимулирования процесса регенерации.
"Оно [лекарство ‒ Главред] работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм [когда иммунитет начинает уничтожать свой организм — Главред], который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19", - подытожил он.
Российская вакцина от коронавируса - что было ранее:
- В России утверждали, что цены на российскую вакцину от коронавируса Спутник V будут намного ниже, чем цены на инъекции западными вакцинами Pfizer и Moderna.
- В ноябре глава МИД и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что российская вакцина от коронавируса Спутник V в ближайшие недели должна поступить на территорию страны с целью проведения лабораторных исследований. В случае эффективности препарата Будапешт планировал начать его закупки в январе.