УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Евросоюз сделал резкий выпад в адрес США из-за конфликта с ВОЗ

30 мая 2020, 21:24

В ЕС призвали США пересмотреть свое решение относительно разрыва всяческих отношений с ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения
ЕС обратился к США из-за конфликта с ВОЗ

После того, как президент США Дональд Трамп полностью разорвал отношения с ВОЗ, в ЕС сделали громкое заявление и призвали американские власти пересмотреть свое решение.

"Перед лицом этой глобальной угрозы настало время для расширения сотрудничества и выработки общих решений. Необходимо избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы настоятельно призываем США пересмотреть свое объявленное решение", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Читайте такжеВспыхнет в любой момент: в ВОЗ припугнули новым пиком коронавируса

Отмечается, что "ВОЗ должна и впредь иметь возможность возглавлять международные усилия по борьбе с пандемиями, как нынешними, так и будущими".

"Для этого необходимо участие и поддержка всех сторон, и это очень важно. Евросоюз продолжает оказывать поддержку ВОЗ в этом отношении и уже предоставил дополнительное финансирование", - говорится в заявлении.

Отношения ВОЗ и США

Как ранее писал Главред, президент США Дональд Трамп полностью разорвал отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Как сообщил американский лидер на пресс-конференции, причина заключается в отказе провести необходимые реформы.

Как ранее сообщалось, Трамп пригрозил Всемирной организации здоровья прекращением финансирования и выходом из организации в том случае, если ВОЗ в течение 30 дней не исправит ошибки, которые привели к масштабной эпидемии коронавируса.

Напомним, в Вашингтоне считают Китай ответственным за распространение коронавирусной инфекции СOVID-19 по всему миру. Вследствие этого США готовы ввести санкции в отношении Китая, чтобы привлечь государство к ответственности.

Евросоюз ВОЗ коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «Евросоюз сделал резкий выпад в адрес США из-за конфликта с ВОЗ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:24
Евросоюз сделал резкий выпад в адрес США из-за конфликта с ВОЗ
21:19
Ляшко пояснил причину заражения украинских медиков Covid-19 Видео
20:59
Гороскоп всех знаков Зодиака на 31 мая: выигрыш, подарок и большие трудности Видео
20:58
"Ждите до конца года": в Китае сделали громкое заявление о вакцине от Covid-19
20:54
Российские СМИ внезапно удалили пародию Галкина на Путина Видео
20:25
Разборки в Броварах: появилось видео задержания подозреваемых Видео
20:02
В Кабмине надумали повысить норму потребления газа - кому и на сколько
19:42
В США SpaceX впервые отправляет астронавтов в космос: видеотрансляция Видео
19:30
"Вы — го*но": босс украинского клуба высказался после отмены матча из-за коронавируса
19:29
Комаровский поведал, как не подцепить опасный вирус через деньги
19:09
"Послушай, придурочная": Добкин и Чорновол поругались в эфире из-за наркотиков Видео
18:55
Нацбанк заинтриговал новыми монетами: каким номиналом и когда введут
18:31
Словакия и Молдова открывают границу с Украиной, Венгрия передумала
18:30
Миллионы у должников и роскошный автопарк: Разумков показал декларацию
18:23
Кровавая бойня на Житомирщине: у "стрелка" на совести еще одно тяжкое преступление
17:34
Рейтинг доверия россиян к Путину рухнул до небывалых 25%
17:33
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 30 мая Видео
17:09
"Устранение Путина": оппозиционер сказал, как проще всего избавиться от президента
16:57
Недвижимость в Британии и миллионные доходы: Зеленский обнародовал декларацию
16:34
Укрзализныця продает билеты еще на 6 поездов: куда можно уехать с 4 июня Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять