Евросоюз сделал резкий выпад в адрес США из-за конфликта с ВОЗ

ЕС обратился к США из-за конфликта с ВОЗ

После того, как президент США Дональд Трамп полностью разорвал отношения с ВОЗ, в ЕС сделали громкое заявление и призвали американские власти пересмотреть свое решение.

"Перед лицом этой глобальной угрозы настало время для расширения сотрудничества и выработки общих решений. Необходимо избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы настоятельно призываем США пересмотреть свое объявленное решение", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

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Отмечается, что "ВОЗ должна и впредь иметь возможность возглавлять международные усилия по борьбе с пандемиями, как нынешними, так и будущими".

"Для этого необходимо участие и поддержка всех сторон, и это очень важно. Евросоюз продолжает оказывать поддержку ВОЗ в этом отношении и уже предоставил дополнительное финансирование", - говорится в заявлении.

Отношения ВОЗ и США

Как ранее писал Главред, президент США Дональд Трамп полностью разорвал отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Как сообщил американский лидер на пресс-конференции, причина заключается в отказе провести необходимые реформы.

Как ранее сообщалось, Трамп пригрозил Всемирной организации здоровья прекращением финансирования и выходом из организации в том случае, если ВОЗ в течение 30 дней не исправит ошибки, которые привели к масштабной эпидемии коронавируса.

Напомним, в Вашингтоне считают Китай ответственным за распространение коронавирусной инфекции СOVID-19 по всему миру. Вследствие этого США готовы ввести санкции в отношении Китая, чтобы привлечь государство к ответственности.