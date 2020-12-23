Ресторанный гид Michelin оконфузился с русским борщом

Michelin назвал борщ русским блюдом / volshebnaya-eda.ru

Ресторанный гид Michelin назвал борщ "национальным первым блюдом русской кухни" и вызвал резкую ответную реакцию посольства Украины во Франции.

Как проинформировала пресс-служба посольства, дипломаты вовремя узнали о планах составителей гастрогида поместить борщ в раздел о московских ресторанах с русской кухней.

"Получив новость о запуске Мишленовского гастрогида по московским ресторанам, в которых готовят украинский борщ, мы долго общались с нашими контактами Groupe Michelin. От руководства компании получили извинения за "гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией", — говорится в сообщении ведомства.

Читайте такжеБорщ собрались объявить культурным наследием УкраиныВпоследствии первоначальную версию пресс-релиза исправили. В тексте теперь значится, что "на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях".

"В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли приглашение посетить Украину и попробовать аутентичный украинский борщ. Чтобы снять все вопросы. Борщ наш!", — подытожили в посольстве.

Итоговая формулировка удовлетворила украинских дипломатов.

Украинский борщ