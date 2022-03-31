Резников пообщался с президентом Турции: какие темы обсудили

Резников пообщался с Эрдоганом / УНИАН

Министр обороны Алексей Резников провел переговоры с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом - обсудили преступления России против Украины.

По его словам, была обсуждена ситуация на передовой и военные преступления России против мирных украинцев.

"Обсуждено с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом подробности о ситуации на передовой, российские военные преступления против мирного населения и повреждения инфраструктуры. Я ценю всю поддержку, которую оказывает #Турция, включая политическую и дипломатическую", - говорится в сообщении министра в Twitter.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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